港千萬富翁人數及資產總值中位數縮水 降至40.8萬人連跌3年新低

經濟未如理想，股市樓市淡靜。有調查指，今年香港千萬富翁人數減至40.8萬人，連跌3年佔21至79歲年齡人口約7%，即每約14名相關年齡層的港人就有一人是千萬富翁。淨資產總值中位數微跌3%，但已較2020及2021年增加。不少千萬富翁願意在不同方面財政支援子女，包括支持海外升學和置業，但支援子女養育下一代，只有三成父母願意。

香港千萬富翁調查報告分別於去年10至12月及今年4至6月進行，訪問1,700名21至79歲港人，千萬富翁的定義為擁有淨資產總值達1,000萬元或以上，並擁有最少100萬元流動資產的富裕人士。報告指截至今年6月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」有40.8萬人，較去年少2,000人，淨資產總值中位數為1,600萬元，較2022年少50萬元，但較2020年的1,550萬元及2021年的1,570萬元增加。而流動資產中位數則為450萬元，較去年少100萬元。流動資產配置方面以現金為主(46%)，其次為股票(30%)、基金(19%)及債券(3%)。

花旗銀行(香港)零售銀行業務主管李貴莊表示，今年千萬富翁數目及資產中位數下跌，與本港樓價及股市下跌有關，但高於2020和2021年，相信千萬富翁有透過多元化投資分散風險有關。

調查亦探討了千萬富翁與下一代的財政關係，訪問200名千萬富翁及其年齡介乎13至18歲的子女；受訪富翁多願意為子女置業、結婚、創業提供經濟支援，當中67%願意支持子女置業(平均金額240萬元)，54%願資助結婚開支(平均54萬元)。但支持養育孫兒則只有30%願意(平均100萬元)，反觀則有四成子女盼父母支援他們養育下一代。

雖然富翁願在各方面支持子女，但子女未必知悉父母所擁有實際資產，僅三成不介意向子女透露個人資產，而擁有流動資產超過1,000萬元的千萬富翁中，只有兩成不介意。

至於父母如何致富？六成子女認為父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，近六成認為父母靠精於識別投資機會，四成半認為，父母會主動尋找投資及理財相關資訊為財富增值。