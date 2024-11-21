港協公布體育總會管治守則 屬會2026年底前未落實或失資助 霍啟剛：訂守則非為懲罰 形容如尚方寶劍

香港游泳總會年中捲入制度不公爭議，類似爭議亦不時在各體育屬會發生，其管治問題惹社會關注。港協暨奧委會昨公布「體育總會機構管治和運作」檢討結果，以及發布《機構管治守則》，要求各屬會於2026年底前落實，若不達標，康文署或停資助。港協形容《守則》如尚方寶劍，而懲罰僅最後手段，並希望推動與總會合作改善管治。有屬會代表指，《守則》的要求不難實施；另有立法會議員認為，《守則》實行後各屬會仍須自律。 (攝影：蘇文傑攝)



港協機構管治小組於2020年12月至2023年9月期間，按6大範疇、243個項目，檢視77個屬會，約六成達到「全面執行」及「部分執行」的項目百分比為58.10%。另外，港協在分析檢討數據及綜合屬會的意見後，認為部分範疇需要優化，包括董事會管治、選拔運動員以及教練及裁判員管理，並提出《機構管治守則》(詳見表)，要求在2026年底前落措施。 港協義務秘書長楊祖賜表示，港協會於2027年初檢視各會的實施情況，並向達標的屬會發出證書，相關證書會成為康文署考慮撥款申請的條件之一；港協亦會修改會章，向實行措施有困難的屬會適時介入，如必要時會通過不同程序包括發出警告，亦可能派觀察員入董事會以了解情況，幫屬會逐一解決，從而提高管治水平，以保障運動員的發展。 霍啟剛：以「身體檢查方式」跟進 港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，港協以「底線思維」行事，以往面對表現惡劣的屬會可以「停止會籍」作最後手段，但此舉會影響運動員，情況並不理想；他指「《守則》猶如尚方寶劍」能夠處理屬會的同時，不會影響運動員的訓練、參賽。霍啟剛又強調，未來兩年港協會以「身體檢查方式」，逐步跟進各會改善情況，亦將成立一組專業人士幫助各總會提升企業管治，希望今次推出《守則》能夠向社會釋出體育界上下一心做好的訊息。

吳守基

楊潤雄：進步的開始 有參與會議的文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，港協暨奧委會完成已持續數年的體育總會管治檢討，並向政府提交報告。他表示，當局認同報告提及的方向、未來工作，形容是「進步嘅開始」，很高興本港體育正趨向專業化，管治上邁向更透明、更有效率。被問到部分總會如拯溺總會，涉及考牌工作須與政府合作，因此是否需要加強管理，楊潤雄表示，細節工作須待管治層面改善完成，有個好領導層再處理。 中國香港排球總會會長吳守基相信，所有屬會都能在兩年內完成《指引》多項改善需求，「之前好多總會唔係唔想做，唔為意有咁嘅要求」，如部分屬會已有選舉遴選機制，但在處理選舉爭議上可改善。至於影響康文署撥款之罰則是否過重，吳守基認為要視乎《指引》的要求，但昨日的會議上未有談到此事，「我哋受公帑資助，始終要對公帑負責」，表示會盡力達到指引。另外，亦有出席昨日會議的屬會普遍歡迎檢討報告及守則，認為有助規範日常工作，提升管治質素，亦有助提醒各屬會須按情況作人事更替，更換領導層。



何敬康：為改革體育界牽頭 有跟進泳總體制和舉重選手資助爭議的新民黨立法會議員何敬康向本報表示，《守則》的建議基本上可針對，選拔、人事、財政、會籍等坊間屬會常見問題。至於兩年的實施期，何敬康認為時間充足，因部分人手較少的屬會實行需時，但「指引還指引」，各屬會仍須自律；而罰則亦具阻嚇性「無咗資助屬會可能營運唔到」。他又認為政府須在體育機構管治負起更多責任，如調整公帑運用。 被問及《守則》能否避免未來重演泳總和舉重事件，何敬康指，「希望可以減少(發生)」，強調上述兩件事件揭示有部分運動項目制度本身須同時改革，《守則》可改善管治層面，亦為改革體育界產生牽頭作用，而未來成立的體育仲裁制度，也可處理相關糾紛。