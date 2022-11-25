港協暨奧委會解釋指引保障運動員 署理體育專員：非政治而是尊重

簡報會有逾350名、來自港協暨奧委會轄下全數82個體育總會代表線上線下出席，文化體育及旅遊局署理體育專員鄭青雲等政府官員亦有列席。王敏超會後表示，會議具建議設性，解答各會提問。他指，會方一直保持體育不掛鈎政治，但今次事件某程度上違反大原則，所以認為需重視，希望未來隊伍出賽更好處理相關事宜，亦避免再有發生同類出錯事件。將來相關責任落在領隊或體育總會身上，罰則包括受制裁，如暫停港協暨奧委會會員資格、暫停政府津貼或資助等。王強調，若出問題影響政府資助，長遠對運動員更不公平，指引目的是保障運動員出賽權利。他承認轉播畫面出錯，難以即時處理，只能之後向轉播商或大會投訴。

欖球國際賽事接連發生播放或描述中國國歌出錯，港協暨奧委會為此制定處理指引，昨向轄下所有體育總會舉行簡報會。義務秘書長王敏超會後表示，一直保持體育不與政治掛鈎，今次事件某程度上違反此原則，希望定下指引將來處理得更好，「做正佢」避免受制裁，保障運動員出賽。文化體育及旅遊局署理體育專員鄭青雲稱，訂指引是尊重，不是政治問題。

政府立場不認為指引是與政治掛鈎

至於指引是否涉政治原因，鄭青雲不認為是政治掛鈎事件，稱關係到國歌和區旗是否得到適當尊重，指引目的讓總會和運動員知道如何應對相關事件，重申責任在總會，希望總會有適當安排，防止事件再發生。

七人欖球賽先後播放和描述反修例歌曲當國歌引發事件，香港欖球總會行政總裁麥偉彬(Robbie McRobbie)指，運動員理解尊重國歌和區旗的重要性，會遵守指引，他又認為指引合理、清晰，不對運動員構成額外壓力。香港武術聯會代表何佩犀亦指，運動員離場或浪費心血，但不應為個人利益，犧牲國家大體。

指引由本月22日起生效，列明發現大會出錯時，領隊須即時提醒隊員和帶領隊員雙手做出「T」字手勢示意出錯，要求暫停和更正，如大會未有更正，領隊須率領全體隊員離場等，體育總會不遵守指引會視乎情況受制裁，包括被取消會員資格、暫停資助等，至於如何裁決及具體罰則，港協暨奧委會表示按個別事件而定。

民建聯立法會議員、民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，歡迎港協暨奧委會舉行簡報會，所有總會均有出席，反映各方支持，希望指引釐清有關工作處理方法，理解執行細節或有不少困難，期望會方繼續跟進，向各總會提供協助。他認為，整體上總會有能力執行相關指引，而相信播錯國歌事件罕有，今次是好契機讓公眾知道體育總會應如何處理，但提到本港時有運動員對外出賽，有時只是1、2人出發，若每次也要政府派員跟隨未免太大費周章，應予以總會有執行指引的信心。