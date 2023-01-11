港協要求所有體育總會7月前冠名「中國香港」　汽車會：非常困難好無奈

早前接連發生國際賽事播錯歌事件，港協暨奧委會又有新指引推出。據悉，會方近日去信轄下體育總會，要求所有體育總會今年7月1日前需冠用「中國香港」，並以「中國香港」名義參與國際體育賽事和活動，同時亦要在制服、網站等加上有「中國香港」字眼，否則未必符合資格獲資助。

逾60體育總會未冠「中國香港」

據港協暨奧委會網頁，現時轄下共有83個本地體育總會，當中只有17個冠用「中國香港」，例如中國香港體操總會、中國香港游泳總會、中國香港單車總會有限公司等，餘下60多個總會名稱則未有加入「中國」字眼。而「香港中國國術龍獅總會」則以「香港」開首，故未知是否符合港協暨奧委會新規定。

惟屬於其中一個體育總會、有過百年歷史的香港汽車會，會長李耀培指改名非常困難，對港協暨奥委會要求7月前要將總會名稱，冠以「中國香港」指引十分無奈。李耀培解釋，改名手續繁複，須先經會員大會通過，以及更改銀行戶口名稱，加上汽車會屬非牟利機構，須在公司註冊處申請改名，才可更改銀行戶口名稱。同時，要求各理事親身到銀行簽署亦需時，故現已經通知港協暨奧委會未必能趕在期限前改名。不過，李耀培估計若沒有改名，會影響屬會代表香港出賽的資格和獲得的資助。

楊祖賜：有困難可酌情處理

然而港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜稱，現時離7月仍有充裕時間，認為改名足夠有餘，但他指有困難可以酌情處理，說汽車會旗下的公司不用改名，有份參與國際賽的屬會才要正名。但港協暨奧委會副會長王敏超則認同，轄下體育總會冠以「中國香港」更適合，但坦言現時的確仍有不少體育總會未有改名，而改名需時，例如要召開大會，故未知今年7月前，是否有足夠時間讓所有總會改名。