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2024-01-30 16:34:47

港去年共約9萬宗案件按年增29%　JPEX案69人被捕

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本港去年共有約9萬宗案件按年增29%　JPEX案69人被捕(林靄怡攝)

本港去年共有約9萬宗案件按年增29%　JPEX案69人被捕(林靄怡攝)

本港去年共錄得90,276宗案件，按年增加29%，主要由於詐騙案增加。去年警方接獲約3.9萬宗詐騙案，佔整體罪案約44%，宗數按年上升43%，當中約70%涉及網上騙案，涉案金額逾90億元。

警務處處長蕭澤頤向立法會保安事務委員會，匯報去年本港治安情況。他提到詐騙案增加，去年警方就詐騙案一共拘捕逾9,000人，按年上升逾75%，其中約6,500人是傀儡戶口持有人。主要騙案包括網上購物、投資、釣魚、求職、電話騙案等。

JPEX案69人被捕

至於虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，蕭澤頤指至去年底共有2,636宗報案，涉案金額約16億。警方已接觸2,300名受害人，拘捕69人，凍結2億元。蕭澤頤指由於案件複雜並涉及大量受害人，未來將會與受害人錄口供，並會審視電子錢包的資金流向。

警方去年推出「防騙視伏器」及「防騙視伏App」，應對騙案的上升趨勢。至今錄得逾213萬的搜尋次數，預警約36萬次的詐騙和網絡安全風險。警方去年在反詐騙協調中心18222防騙熱線，一共接獲5.2萬次來電，按年上升37%，並成功攔截12.9億元騙款。另外，自香港國安法生效後，截至去年底警方共拘捕290人，當中約60%人已被檢控。

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