港台性小眾節目《自己人》下月停播　梁兆輝：賺咗17年　港台：不時檢討節目安排

【16:00更新】加入港台回應
在香港電台播放、全港首個及唯一以性小眾為題的多元性向文化電台節目《自己人》將於下月停播。資深廣播人、身兼「大愛同盟」總幹事的節目元祖主持人梁兆輝昨晚(22日)在節目的社交專頁公布消息，指本月初接獲港台中文台台長何翠峰親身通知，以「節目調動」為由下月結束節目。他形容失去節目是遺憾，但亦同時覺得「賺咗17年」。
因「節目調動」下月停播
2006年5月在香港電台第二台首播的《自己人》，逢周六深夜、即周日凌晨12時至2時播出，節目以性小眾、同性戀和不同性向等作主題。梁兆輝在今日(23日)凌晨最新一集節目正式向聽眾交代停播消息，指再三向台長查詢停播原因時都只是獲回覆「節目調動」，他向聽眾稱「真正原因點樣就要問返香港電台」。
梁兆輝：對決定不感驚訝
梁兆輝提到，當年獲時任港台第二台台長楊吉璽邀請回巢開咪時，起初以為是主持音樂節目，豈料是首個多元性向文化節目，又稱當時只以為做3個月，「依家做多咗17年即係賺咗」。他續說，對港台的決定不感驚訝(surprise)，「呢一日終於來臨，只係遲咗17年」，又形容「冇得可以同大家每個星期喺呢個地盤入面，圍爐取暖、互相鼓勵一下都係遺憾嚟。」
至於梁兆輝在今日節目開始前在社交網站的帖文，提到自己能力有限、可以做的已做盡，「盼望沒有辜負這些年」，並稱「平權路總多風雨，窮途未必絕路，熬得過平權嚴冬，盡處自有虹光」。
港台：不評論節目內部編輯事宜
香港電台回覆《am730》查詢稱，不評論個別節目的內部編輯事宜，重申港台不時檢討節目播放安排，按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供優質的節目及資訊。另外，《am730》今日翻查香港電台第二台網站，下月5日深夜、6日凌晨節目表仍列出《自己人》，未見新節目資訊。