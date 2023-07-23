港台性小眾節目《自己人》下月停播　梁兆輝：賺咗17年

在香港電台播放、全港首個及唯一以性小眾為題的多元性向文化電台節目《自己人》將於下月停播。資深廣播人、身兼「大愛同盟」總幹事的節目元祖主持人梁兆輝昨晚(22日)在節目的社交專頁公布消息，指本月初接獲港台中文台台長何翠峰親身通知，以「節目調動」為由下月結束節目。他形容失去節目是遺憾，但亦同時覺得「賺咗17年」。

因「節目調動」下月停播

2006年5月在香港電台第二台首播的《自己人》，逢周六深夜、即周日凌晨12時至2時播出，節目以性小眾、同性戀和不同性向等作主題。梁兆輝在今日(23日)凌晨最新一集節目正式向聽眾交代停播消息，指再三向台長查詢停播原因時都只是獲回覆「節目調動」，他向聽眾稱「真正原因點樣就要問返香港電台」。

