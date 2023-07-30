港台《自己人》最後一集未能直播　梁兆輝戲稱：唔係好信得過我哋

在香港電台播放、全港首個及唯一以性小眾為題的多元性向文化電台節目《自己人》，今日(30日)凌晨在香港電台第二台播出最後一集。資深廣播人、身兼「大愛同盟」總幹事的節目元祖主持人梁兆輝在節目尾聲稱，今日的決定對節目而言未嘗不是一個適當或適時的了斷，最大遺憾是「唔能夠喺呢個平權嚴冬同埋喺目下最艱難嘅日子，去繼續每星期陪伴大家耳邊『圍燼取暖』，讓大家覺得冇咁無力同孤單」。

節目意義令他堅持繼續做

梁兆輝又指，在節目播放17年來經歷過港台無數次改朝換代，期間曾多次想過放棄，但面前的好戰友主持人不離不棄，加上節目有很大意義，令他決定堅持繼續做，「做得幾耐就得幾耐。」最後他向聽眾指要鄭重說一句對不起，稱自己已盡力但只能守住這個節目17年。