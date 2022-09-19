港唯一紙包盒回收廠不獲續約　創辦人：見報後獲環保署通知可申政府空地

本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」的元朗廠房不獲業主科技園公司續租，租約將於年底結束，惹來關注。「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪表示，不希望結業，他們並非要求政府直接資助，又說廠房不獲續租的報道見報後，今早收到環保署職員電話，通知他們可以申請3塊政府空地的短期租約，他說留意到屯門環保園有一間舊的廚餘廠，假如能夠讓他們搬到該廠房，可能是其中一個解決方案。

盼遷往屯門環保園

葉文琪指，搬遷到政府的空地等如重頭再來，涉及不少投資，但假如能夠搬到屯門環保園一間舊的廚餘廠，可能是其中一個解決方案。他稱科技園公司管理層早前已向他們表明改變土地目標和用途，要求他們最遲明年要搬走，並無具體日期，廠房建成至今僅運作3年，期間受疫情影響，公司要以其他業務補貼回收紙包飲品盒，勉強收支平衡，但已為本港減碳5,000多公噸。

環團： 反映政府環保政策欠周詳

此外，葉文琪透露，新加坡已邀請他到當地設立回收廠，協助當地回收業發展，惟他仍想在港繼續投資回收廠，但若找不到合適地點，最壞情況是終止香港紙包飲品盒回收業務。

至於環團「綠惜地球」環境事務總監朱漢強認為，今次事件反映政府在環保政策欠缺周詳考慮，敦促當局主動與科技園公司溝通提供解決辦法，否則在2025年環保園紙漿廠落成運作前，回收紙包飲品盒產業或會「斷纜」。而環保署回應傳媒時曾表示對事件不知情，稱會先向有關方面了解，需否提供協助。