港單人住戶十年升三成 聯合國專家倡制定政策加強支援

根據2021年的人口普查調查，全港有53.8萬名15歲或以上單人住戶，十年間升三成，同期獨居長者更升六成。有聯合國專家指，一人家庭是全球大趨勢，認為應針對一人家庭制定不同政策，並須加強對獨居長者的情緒及醫療支援。亦有香港學者認為，需要審視政策上對獨居人士做得不足的地方，而一人家庭的福利亦是未來需要考量的方向。

聯合國亞洲及太平洋經濟和社會委員會社會發展司長Srinivas TATA日前出席亞洲家庭高峰會(AFS)稱，一人家庭是香港以至亞洲增長得最快的家庭類型之一，指現時日本、南韓兩國有近兩成住户為一人家庭，中國有約一成；德國更有近三分一住户為一人家庭，反映獨居是全球趨勢。