港單人住戶十年升三成 聯合國專家倡制定政策加強支援

根據2021年的人口普查調查，全港有53.8萬名15歲或以上單人住戶，十年間升三成，同期獨居長者更升六成。有聯合國專家指，一人家庭是全球大趨勢，認為應針對一人家庭制定不同政策，並須加強對獨居長者的情緒及醫療支援。亦有香港學者認為，需要審視政策上對獨居人士做得不足的地方，而一人家庭的福利亦是未來需要考量的方向。
聯合國亞洲及太平洋經濟和社會委員會社會發展司長Srinivas TATA日前出席亞洲家庭高峰會(AFS)稱，一人家庭是香港以至亞洲增長得最快的家庭類型之一，指現時日本、南韓兩國有近兩成住户為一人家庭，中國有約一成；德國更有近三分一住户為一人家庭，反映獨居是全球趨勢。
年輕人有選擇 長者卻被迫獨居
他又提到，年輕人會因希望獨立、不想結婚及移民等因素而選擇獨居；對年輕人而言，獨居是個人選擇，但部分獨居長者則是被迫。他續指，不少亞洲年長女性因伴侶離世、子女不同住等因素，須面對突然獨居的窘境，會容易有情緒問題。
Srinivas TATA建議，政府未來的政策應針對一人家庭，特別是獨居長者，為他們提供更多情緒及醫療支援，如為獨居長者開「社交處方」，鼓勵他們多與其他人溝通；或為他們舉辦跨代活動，增加與年輕人互動機會。他亦提出除政府外，非政府組織及民間團體亦可出一分力，幫助獨居長者及年輕人建立「跨世代關係」，與社會拉近距離。
社會對單身獨居女性存偏見
香港大學社會工作及社會行政學系教授樓瑋群出席同一活動亦指，近年香港社會對獨居變得愈來愈包容，接受程度有所上升，不過部分人仍會標籤獨居人士，尤其對單身女性有偏見。她認為，香港需要做更多有關一人家庭的研究，打造一個對市民選擇獨居生活更包容、更友善的社會，建議可審視政策上對獨居人士做得不足夠的地方，而一人家庭的福利亦是未來需要考量的方向。