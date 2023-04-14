港大估算香港經濟去年收縮3.5% 料今年首季起反彈 全年增長3.6%

隨著疫後復常和通關，港大預計香港經濟在今年首季起回復增長。 (資料圖片)

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目昨發表高頻宏觀經濟預測，相比2021年全年有6.4%的增長，香港經濟2022年全年收縮3.5%，較今年1月估算收縮3.1%更差。其中去年第四季實質GDP按年收縮幅度由早前估計的2.6%擴大至4.2%。

香港大學昨公布最新經濟預測數據，估算香港經濟去年全年收縮3.5%。受惠疫後社會復常和通關，港大預計今年首季有1.8%增長，第二季實質GDP更上升2.8%。而香港經濟今年全年料受惠於內地經濟復甦，將錄得增長3.6%。

料受惠內地經濟復甦

惟港大預計，受惠於社交距離措施進一步放寬和中港跨境活動恢復，今年第一季將錄得1.8%增長，第二季亦有2.8%增長。港大指，旅客人數逐漸回升有助就業市場持續改善，但發達經濟體的通脹壓力居高不下、海外貨幣緊縮政策嚴重打擊香港的外部需求，香港進出口仍然維持疲弱，拖累上半年的經濟復甦步伐。惟港大對今年下半年經濟前景仍充滿希望，預期受惠於內地經濟復甦，全年預計有3.6%經濟增長。

「香港宏觀經濟預測」是由港大經管學院資助，並由港大經管學院的香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目負責研究，每季發表，用以追蹤短期經濟波動，同時預測經濟轉向周期。