港大內地宿生被騷擾 團體促警方平機會介入調查

香港大學宿舍利銘澤堂日前傳出內地宿生被騷擾事件。團體香港政研會今(13日)就事件向平機會投訴，亦到警總舉報懷疑違法事件，該會執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》。另一團體公義力量則在政總前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，促請教育局及警方介入調查。

平機會：大學生校園內應互相尊重愛護

平機會就事件發聲明，主席朱敏健表示，會方認為媒體所述的有關行為卑劣，可能違反《性別歧視條例》（香港法例第480章）下關於性騷擾的條文，亦涉及針對學生的內地人身分而作出的欺凌、歧視和騷擾行為，強烈譴責在校園發生的任何欺凌、歧視和騷擾行為，不論原因為何完全不能接受，大學生應互相尊重和愛護，大家一同學習，一同進步，呼籲當事人聯絡平機會作出查詢或投訴，提供事件的詳盡資料，讓平機會可以就事件作出調查和跟進。

朱敏健補充，有關事件涉及針對學生內地人身分，欠缺包容和煽動性言論及行為令社會分化加劇，破壞社會團結，必須予以制止及譴責，現行的《種族歧視條例》保障任何人不會基於其種族而遭受歧視、騷擾及中傷，會方一向關注內地居民及新移民在港受歧視/騷擾/中傷等不合理情況，去年已向政府提交了立法建議，現時正積極就平機會的建議作出跟進，也會研究今次事件中的欺凌和滋擾行為是否也違反了現行的相關條例。

香港政研會向平機會投訴及到警總報案

香港大學宿舍利銘澤堂日前傳出內地宿生被騷擾事件。團體香港政研會今(13日)就事件向平機會投訴，亦到警總舉報懷疑違法事件，該會執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》。另一團體公義力量則在政總前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會抗議。

香港政研會執行主席鄧德成稱，男宿生行為可能涉嫌違反香港法律第480章《性別歧視條例》和香港法律第200章《刑事罪行條例》第24條，指男宿生的行為除構成滋擾外，亦令女宿生恐慌，有關的行為涉及違反法律，而絕非舍堂所言的「深夜噪音和騷擾」，認為港大處罰不足以反映事件違法的嚴重性。

鄧德成又指，是次團體的行動雖未被當事人許可，但作為「良好公民」有責任舉報懷疑違法事件。他更認為內地女宿生未必清楚擁有報警的權利，故到警察總部舉報和前往平等機會委員會遞交投訴書，要求主動徹查。鄧德成表示，香港政研會正以不同的渠道積極聯絡事主，並呼籲事主如有需要可以向他們尋求援助。

公義力量政總前集會

另一團體公義力量則到政總前集會。團體副召集人陳麗芳指，事件被港大定性為學生酒後在舍堂行為不當，未有報警的安排並不合理。

據「香港大學學生會學苑即時新聞」Facebook專頁指，三名本地宿生在(9日)凌晨時分不斷敲打兩名非本地宿生的房門，根據當時的錄音，有人以普通話指「我們出來玩呀」、「香港歡迎你」等，期間一名非本地生多次哀求門外宿生「快走」，惟未被理會。

學生已致歉及遭處罰包括永久禁住宿

涉事宿生已就事件向受影響學生致歉。校方亦就事件處分3名宿生，其中兩名宿生被永久禁止住宿，一名宿生則被禁止住宿一個學期。