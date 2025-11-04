港大前副教授張祺忠殺妻案 發還重審認誤殺囚7年4個月 已還押7年2個月

前港大機械工程系前副教授張祺忠，涉於2018年在港大宿舍偉倫堂以電線箍頸殺死妻子，再以自製木箱把屍體藏於行李篋內。(資料圖片)

港大機械工程系時任副教授張祺忠，涉於2018年在港大宿舍偉倫堂以電線箍頸殺死妻子，再以自製木箱把屍體藏於行李篋內，在2020年經審訊後陪審團以5比2大比數裁定謀殺罪成，判囚終身，惟張不服定罪提出上訴，上訴庭去年裁定張上訴得直撤銷定罪，下令將案件發還高等法院原訟庭，交由另一名法官重審，上訴庭指原審法官在引導考慮減責辯護時，錯誤將心理專家證供剔除。已還押7年2個月的張祺忠今日（4日）在高等法院基於減責精神失常，承認誤殺罪，獲控方接納，案情指張祺忠案發時罹患抑鬱症，削弱理性判斷，法官張慧玲判囚7年4個月。

被告張祺忠，現年61歲。他被控於約2018年8月17日，在香港謀殺當時53歲的妻子陳慧文。他庭上否認謀殺罪，但承認因「減責神志失常」而誤殺陳慧文。庭上透露，張已被還押7年2個月，等於服畢11年的刑期。張祺忠早前另承認阻止屍體合法埋葬罪，被判監28個月。

案情指張於案發當日凌晨在家中用電線箍頸殺死妻子，再把屍體藏於行李篋及放在家中，製造妻子失蹤假象。張報案3日後指死者失蹤，但另一方面則製作木箱，把載着死者的行李篋藏於木箱，再運往其黃克競樓的辦公室。警員於8月28日搜查辦公室，並找到木箱和發現死者屍體，張於同日被捕。