港大取錄八位精英運動員 每人獲發40萬獎學金資助

香港大學欣賞年輕運動員的堅毅不屈，透過「頂尖運動員入學計劃」錄取八位傑出運動員，他們亦獲頒發40萬元獎學金。八位獲錄取的運動員包括將於2023/24學年，入讀工商管理學學士課程的羽毛球運動員謝影雪、劍擊運動員何思朗、三項鐵人運動員賀思樂、欖球運動員Liam Martin Doherty、田徑運動員林銘夫及乒乓球運動員黃凱彤，入讀社會科學學士課程的乒乓球運動員林兆恆，以及入讀文學士課程的殘疾人乒乓球運動員王愉程。
港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示：「『頂尖運動員入學計劃』推出兩年，承蒙各體育界人士的支持和肯定，我們收到不少優秀的提名。很高興今年可以錄取多位在不同運動上皆有傑出成就的精英運動員，他們在運動方面的發展正如日方中，而要兼顧運動和學業的雙軌發展並非容易，因此港大將盡力為他們提供學業支援，讓他們在實現學術抱負的同時繼續在國際體育舞臺上大放異彩。」
謝影雪：希望在羽毛球或寵物相關的領域開創自己的事業
八位運動員均期望在學業上創出佳績。2021年代表香港出戰東京奧運會羽毛球混雙賽事的謝影雪，十七年來代表香港參與包括三屆奧運會在內的無數世界級比賽，屢獲殊榮。對於十七年後能重返校園，她既興奮又期待。「我從很多港隊成員那裡了解到，港大為運動員提供多方面的支持與靈活安排。我很高興在備戰2023年亞運會和2024年奧運會的同時，亦能透過在港大學習來磨練和裝備自己。」謝影雪將入讀工商管理學學士課程，希望能運用所學的商業知識，在羽毛球或寵物相關的領域開創自己的事業。
林兆恆：希望與不同文化交流 進一步拓寬國際視野
同樣曾代表香港出戰東奧，即將入讀社會科學學士課程的男子乒乓球運動員林兆恆，在十五歲已踏上全職運動員之路，世界排名大多維持在前100位。他認爲職業乒乓球運動十分具有挑戰性，過程中鍛鍊他成為一個堅強且心智成熟的人。2021年東奧後，林兆恆決心重返校園求學深造。「港大社會科學學院提供豐富而具彈性的課程，讓我可自由選擇自己喜愛的學科，廣泛學習我感興趣的領域。透過校外學習和國際交流的寶貴機會，我期望可以與不同文化交流，進一步拓寬國際視野，培養我的團隊協作、溝通能力，在未來運動生涯中亦能發揮更傑出的表現。」林兆恆說。
王愉程：夢想成為一名老師
殘疾人乒乓球港隊運動員王愉程將入讀港大文學士課程。患有「先天性結締組織異常」的她在主流學校就讀，每週在香港體育學院進行長期培訓並多次參加公開比賽，在2022年芬蘭公開賽中摘得二銅、2021年巴林亞洲青少年殘運會中獲得一金一銀的好成績。王愉程很高興成為香港大學大家庭的一員，並期待在運動和學術方面雙軌發展，繼續她的「愉快旅程」。她接下來的目標是在全運會、奧運會上為大學和香港爭光。熱愛閱讀和寫作的她，計劃學習中國語言與文學，希望能更深入瞭解，並向全世界弘揚中國文化。談及未來，王愉程夢想成為一名老師，無論是教體育還是語文，都希望通過自己的經歷和樂觀的精神來影響他人，懷著一顆感恩的心積極生活。「我希望分享我的經驗並激勵更多的人相信自己，與我一起做到最好。」她説。
何思朗：期望訓練和學業雙軌發展
在劍擊運動中取得驕人成績，獲港大經管學院取錄的香港佩劍運動員何思朗期望訓練和學業雙軌發展。他希望透過學習工商管理，了解商業領域多元化的學術知識及訓練，日後將運動與商業結合，持續為香港劍擊運動領域作出貢獻。何思朗說：「就讀港大學習工商管理，即可以加深我對商業領域的知識和應用，也可以拓展我的軟技巧，比如時間管理及團隊合作。我非常期待重返校園，迎接大學生活的種種機遇與挑戰。」他已對修讀工商管理的學習安排有所規劃，被港大家庭的團結精神深深吸引，說：「我看過多場香港大學體育協會（USFHK）舉辦的賽事，而香港大學是所有大學中團隊精神最強的大學之一。我期盼在大學生活將體育精神融入校園，與同樣充滿熱情的同學們建立聯繫、交流分享，一起探求最好的學術造詣。」