港大取錄八位精英運動員 每人獲發40萬獎學金資助

香港大學欣賞年輕運動員的堅毅不屈，透過「頂尖運動員入學計劃」錄取八位傑出運動員，他們亦獲頒發40萬元獎學金。八位獲錄取的運動員包括將於2023/24學年，入讀工商管理學學士課程的羽毛球運動員謝影雪、劍擊運動員何思朗、三項鐵人運動員賀思樂、欖球運動員Liam Martin Doherty、田徑運動員林銘夫及乒乓球運動員黃凱彤，入讀社會科學學士課程的乒乓球運動員林兆恆，以及入讀文學士課程的殘疾人乒乓球運動員王愉程。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示：「『頂尖運動員入學計劃』推出兩年，承蒙各體育界人士的支持和肯定，我們收到不少優秀的提名。很高興今年可以錄取多位在不同運動上皆有傑出成就的精英運動員，他們在運動方面的發展正如日方中，而要兼顧運動和學業的雙軌發展並非容易，因此港大將盡力為他們提供學業支援，讓他們在實現學術抱負的同時繼續在國際體育舞臺上大放異彩。」

謝影雪：希望在羽毛球或寵物相關的領域開創自己的事業

八位運動員均期望在學業上創出佳績。2021年代表香港出戰東京奧運會羽毛球混雙賽事的謝影雪，十七年來代表香港參與包括三屆奧運會在內的無數世界級比賽，屢獲殊榮。對於十七年後能重返校園，她既興奮又期待。「我從很多港隊成員那裡了解到，港大為運動員提供多方面的支持與靈活安排。我很高興在備戰2023年亞運會和2024年奧運會的同時，亦能透過在港大學習來磨練和裝備自己。」謝影雪將入讀工商管理學學士課程，希望能運用所學的商業知識，在羽毛球或寵物相關的領域開創自己的事業。