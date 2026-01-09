港大城大預測港經濟大勢 GDP升勢放緩 2026首季3.1% 學者冀企業上市帶動經濟 保港金融獨特優勢

本港經濟近年持續低迷，不論商家或市民都寄望新一年經濟表現轉好。港大最新宏觀經濟預測指，受制於港息調整的滯後效應，加上今年減息步伐或緩慢，料2026年第一季實質GDP增長，將放緩至3.1%。另外，城大公布本港去年第四季度消費者信心指數按季上升1.7%，反映市民對經濟、就業及生活狀況的信心均有所提升，惟置業信心仍按季跌1.9%。有學者表示，不少商店都採取較為保守的策略，很多與民生相關的經濟活動都較為呆滯，新一年唯有寄望更多企業選擇在來港上市集資或家族辦公室落戶香港，帶動本港經濟活動。 攝影：吳康琦

港大昨公布最新高頻宏觀經濟預測。報告指，受惠於本地消費需求持續上升及旅客人數顯著增加，2025年第三季香港經濟錄得3.8%增長，第四季實質GDP預料維持穩健的3.5%增幅，全年增長達3.4%，較2024年的2.5%為高，全年本地生產總值為3.16萬億元(估算)，略高2024年的3.05萬億元。 研究同時預測新一年經濟情況，指美國聯儲局雖在去年三度減息，但香港利率調整存在滯後效應，加上2026年減息步伐或會放慢；預測2026年第一季實質GDP增長將放緩至3.1%，全年增長初步估算介乎2.5%至3.0%。 失業率輕微改善 至於失業率，2024年全年失業率維持在3.0%，至2025年失業率逐季上升，從第一季3.2%，一度增至第三季3.9%高位，全年估算為3.6%。至於今年第一季，研究指，市民消費模式轉變及跨境消費帶來結構性改變，勞動力錯配需時修正，但就業市場正逐步適應，料今年第一季失業率將按季有輕微改善至3.7%。

港人對置業最缺乏信心 另一方面，城大決策分析及營運學系統計諮詢中心公布「2025年第四季度香港消費者信心指數」，整體錄得89.1分，按季升1.7%，按年升5.8%。6個分項中，經濟發展(90.2、升13.9%)、就業狀況(85.7、升0.1%)及生活(消費)狀況(105.9、升3.2%)均見上升，顯示市民對經濟及日常消費的信心有所提升，其中生活狀況仍是最高分指數。 然而，物價、投資股票及置業信心均下跌。其中購買房屋分指數為76，按季跌1.9%，為6項中最低，顯示港人對置業最缺乏信心；物價分指數為78.9，按季跌3.1%，投資股票分指數為97.9，按季跌2.1%。

鄺家麒

學者：樓股復甦緩慢 經濟學家李兆波向本報表示，全年GDP增長預料約在2%至2.5%之間，失業率仍維持在3%以上，反映勞動市場壓力持續，若經濟活動缺乏動力，通脹率難以顯著上升；與中國的貿易相關的進出口及轉口貿易仍是推動本地GDP的最大貢獻來源。同時，隨着利率下降，本地投資活動有望改善，為市場注入更多支持。 李兆波又提到，除了GDP表現外，股市及樓市雖有輕微改善，但步伐仍然緩慢，與其他已經突破高位的國際市場相比，香港顯得相對落後。他認為，若股市未能顯著回升，整體經濟難以全面好轉，僅能依靠局部行業帶動。 恒大市場學系助理教授鄺家麒接受本報訪問時表示，本港經濟持續放緩是不爭的事實，觀乎零售市場不少商店都採取較為保守的策略，不貿然擴張，很多民生相關的經濟活動都較為呆滯，唯有寄望更多企業選擇在港上市集資或家族辦公室落戶香港，帶動本地經濟活動。他認為，應該繼續保持香港獨有的金融優勢，在專業人才方面和市場深度上，成為在亞太地區融資上的首選市場。