港大學者研海底火山活動 盼提高預測爆發力

火山爆發非陸地獨有，約七成火山活動在海底發生，香港雖然不受陸地火山活動影響，但海底火山爆發會造成一定程度海嘯，噴發的氣體，更可能衝擊海洋生態。香港中文大學教授率領團隊聯同美國大學團隊研究東北太平洋海底火山軸海山(Axial Seamount)，期望了解海底火山構造和地震、火山活動機制，提高預測火山爆發的能力。

獲「裘槎麥德華前瞻科研大獎2022」的中大地球系統科學課程助理教授陳衍佐與團隊，9月前往海底火山軸海山研究，在海域投放15個海底地震儀，以測量海底火山爆發時產生的地震波。他指，數據可協助團隊了解火山活動的物理原則，如潮汐幅度上升，地震波越強，而潮汐幅度亦受引力變化影響，從而尋找火山爆發前的先兆。這些原則或能夠適用於其他海底火山，甚至能配合陸上火山的數據做分析。

