港大學者研海底火山活動 盼提高預測爆發力

火山爆發非陸地獨有，約七成火山活動在海底發生，香港雖然不受陸地火山活動影響，但海底火山爆發會造成一定程度海嘯，噴發的氣體，更可能衝擊海洋生態。香港中文大學教授率領團隊聯同美國大學團隊研究東北太平洋海底火山軸海山(Axial Seamount)，期望了解海底火山構造和地震、火山活動機制，提高預測火山爆發的能力。
獲「裘槎麥德華前瞻科研大獎2022」的中大地球系統科學課程助理教授陳衍佐與團隊，9月前往海底火山軸海山研究，在海域投放15個海底地震儀，以測量海底火山爆發時產生的地震波。他指，數據可協助團隊了解火山活動的物理原則，如潮汐幅度上升，地震波越強，而潮汐幅度亦受引力變化影響，從而尋找火山爆發前的先兆。這些原則或能夠適用於其他海底火山，甚至能配合陸上火山的數據做分析。
陳衍佐提到，位於東北太平洋的海底火山軸海山以結構簡單、地震活躍聞名。美國當局於2015年建立有線觀察站，至今共錄得逾十萬次地震和一次火山爆發，並預計未來幾年會再次爆發，他認為該火山有著足夠的數據參考；加上該海底火山鄰近陸地，雖然由碼頭坐船到達火山需要一天的時間，但仍較其他海底火山方便，故研究團隊選擇取址軸海山。
現時投放在海底的地震儀無法實時傳送數據到實驗室分析，團隊須在明年9月將回收儀器收集數據。陳衍佐表示，即使儀器尚未回收，研究工作仍繼續。團隊會分析美國當局觀察站的數據，回收儀器後亦會再次投放另一批地震儀持續收集相關數據。
被問到為何有意研究火山活動，陳衍佐解釋，歷史上有不少例子證明，若能在火山爆發之前疏散居民，能有效減低死傷人數，希望能夠研究出高準確的火山爆發預測方法。