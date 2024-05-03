港大實施首階段分流措施 有內地客未有預約僅門外打卡

港大昨正式實施首階段遊客分流措施，平日日間未有提前預約的參觀人士，將不能進入校園。港大在連接港鐵站的入口設立檢查點，由港大職員掃描訪客二維碼和確認登記，教職員和學生則只需出示相關證件便可放行。有遊客因不知新安排而「摸門釘」，只能在校園門口打卡。

早前港大因應到訪遊客不斷增加，本月起實施分流安排，要求計劃周一至六早上8時至下午6時半到校參觀的遊客，事前在網上平台以實名和電郵地址預約，每次可參觀兩小時、設有名額限制；周日、公眾假期和平日其他時間則不受限制。港大參觀條款列明，學生宿舍、圖書館、教學樓、室內體育中心等非公共區域不對外開放。

有成功預約參觀的內地遊客表示，早前經「小紅書」得知需要提前預約才能進入校園，他認為整體流程順暢，又指新措施有助減輕遊客對學生的影響。不過，亦有內地旅客因不知道新措施，而未能進入港大校園參觀，一行人只能改在港大校門打卡，但亦對港大新措施表示理解。

訪客稱行山亦獲放行

港大的教職員和學生，只需要向檢查站的職員展示職員證或學生證，便獲放行直接進校。依山而建的港大，校園設有多條路徑前往龍虎山和山頂，昨日有訪客向職員聲稱往「行山」都獲放行。參觀預約平台顯示，今日、明日和下周一的名額已滿，條款列明登記者如無故缺席一次，14日內將不能再預約。