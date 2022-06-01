港大推母乳餵哺友善社區計劃 「母乳GPS」App助找鄰近設施

政府近年鼓勵母乳餵哺，但亦須社區設配合；港大醫學院於2020年9月推出手機應用程式(App)「母乳GPS」，搜羅了全港超過600個育嬰設施，用家只需輸入地區名稱，就可以看到鄰近的母乳餵哺設施。新手媽媽金金(右三)表示，剛開始在外餵哺母乳時，發現要找到合適的餵哺地點十分困難，有時只能用喂奶巾「遮遮掩掩」，邊行邊餵。使用App後，除可輕易找到相關設施，App內亦有設施的相片和評分，令母嬰均不用經常躲在家中，外出多了選擇。

另一位7年間育有3名小朋友的Maria(左二)感慨表示，「這段時間見證了香港母乳設施的進步」，她憶述7年前曾在九龍公共圖書館的雜物房餵奶，房間雜亂並有臭味，感不被尊重。現在愈來愈多商場增設哺乳室，Maria坦言延長逗留商場的時間，「其實是雙贏。」她期望，將來哺乳室可以像無障礙設施一般普及，媽媽哺乳時不用冒著走光的風險和別人異樣的眼光，孩子亦不用大熱天時躲在餵奶巾吃奶。

港大醫學院護理學院助理教授駱月雲(左一)表示，「母乳GPS」近期亦新增了紀錄嬰兒的成長日誌，可紀錄母乳餵哺的次數、嬰兒睡眠時間等。此外，團隊亦會定期舉辦講座，以及到公共場所培訓前線及管理人員，期望繼續推動香港成為母乳餵哺友善的地區。