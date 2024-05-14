港大揭中風6小時後接受取栓手術仍有效　逾三成患者術後可獨立生活

中風是本港第4號「致命殺手」，每年約3,000人因中風死亡。港大醫學院和瑪麗醫院合作進行的一項研究顯示，急性缺血性中風患者於發病6小時後接受血管介入動脈取栓手術治療仍然有效，當中逾三成患者更獲得良好的臨床效果，手術後90天可獨立良好生活，成效顯著。

團隊：成效令人鼓舞 是次研究是由港大醫學院和瑪麗醫院的腦內科、放射科聯同神經外科醫生合作，研究期間合共400多名患者接受相關治療，其中13%的患者在發病逾6小時後進行手術。目前標準治療是通過溶解或清除導致動脈阻塞的血塊，以恢復腦部血液供應，方法有兩種，一是在發病後4.5小時內注射靜脈溶栓劑，以溶解血塊，適用於由小動脈阻塞引致的中風；二是血管介入動脈取栓手術，於病發後6小時內置入導管清除血塊，一般用於治療由大動脈阻塞引起的中風。早前的國際研究顯示，在病發後6小時內接受取栓手術的患者，有32.6％術後仍能夠有獨立生活能力，而沒有接受此治療的患者往後能自理的機率僅19.1％。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系名譽臨床副教授鄭璟暉指，中風治療就是要分秒必爭，因為時間與腦細胞的死亡有直接關連。儘管黃金6小時後進行取栓手術的成效不及6小時內理想，但經過醫生嚴格評估和篩選後接受手術的患者當中，逾三成手術後有明顯改善，成效令人鼓舞。 至於研究發現在中風超過6小時的患者當中，經醫生臨床和腦部掃描評估及篩選後，有部分患者也合適接受取栓手術。研究結果顯示，當中有36%於手術後90天可以獨立良好生活，成效顯著。