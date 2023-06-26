港大擴建工程石屎現「蜂窩狀」　承辦商「精進建築」去年涉冧天秤3死意外

香港大學「西高山校園重建計劃」西苑重建項目被揭發出現石屎問題，多個結構柱的混凝土出現空洞鋼筋外露，部份橫樑內石屎「穿窿」。據悉相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，過往曾涉多宗工業意外，當中包括秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。

過去三年曾涉5宗嚴重工業意外

翻查資料，相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，為興聯集團旗下的工程承辦商，其公司過去三年曾涉5宗嚴重工業意外，導致5人因而死亡。當中，包括去年9月7日秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。勞工處因應事件嚴重，已就事件進行調查，並向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。