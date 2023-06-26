港大擴建工程石屎現「蜂窩狀」　承辦商「精進建築」去年涉冧天秤3死意外

香港大學「西高山校園重建計劃」西苑重建項目被揭發出現石屎問題，多個結構柱的混凝土出現空洞鋼筋外露，部份橫樑內石屎「穿窿」。據悉相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，過往曾涉多宗工業意外，當中包括秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。
過去三年曾涉5宗嚴重工業意外
翻查資料，相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，為興聯集團旗下的工程承辦商，其公司過去三年曾涉5宗嚴重工業意外，導致5人因而死亡。當中，包括去年9月7日秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。勞工處因應事件嚴重，已就事件進行調查，並向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。
勞工處提出21宗檢控
而「精進建築工程有限公司」，過去亦曾涉多宗工業意外，當中包括去年12月油塘東源街地盤工字鐵塌下事故，一名55歲男工人身亡。另外，九龍灣宏展街政府大樓地盤2020年7月20日曾發生奪命工傷。其死者遺產管理人，近日亦入稟索償4間涉事建築公司，當中包括「精進建築有限公司」及「精進土木及地基有限公司」。據其入稟狀指，前者為事故地盤的總承建商，而後者則為挖掘、側向承托工程的承包商。
因應相關承建商曾涉及多宗奪命工業意外，勞工處去年底一連三日巡查「精進建築工程有限公司」全港13個地盤，全方位檢視其安全工作系統，最終發出55張敦促改善通知書，以及提出21宗檢控。