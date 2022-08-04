港大收8特殊學習需要生 聽障生冀成聽力學家改良助聽器

千辛萬苦在疫情中完成三年高中、早前通過DSE的應屆考生，陸續接獲大學取錄通知。港大昨公布取錄了8位特殊需要考生，包括患重度弱聽的梁梓朗及脊椎肌肉萎縮症的林育姗。兩名準大學生克服各自障礙，實踐抱負及發展興趣，冀將來幫助及鼓勵同路人。校方指會提供支援，讓他們與一般學生在同一學術要求下學習。

18歲的梓朗10個月大時被診斷重度弱聽，須依靠助聽器、讀唇及推測與他人交流。在疫情中，戴口罩令對話不清或更細聲，也不能完全聽清楚手機及電腦發出的聲音。在堅持努力及學校備有透明口罩支援下，梓朗終考獲最佳5科23分的佳績，獲港大工學學士(工程科學)課程取錄。他冀為將來做聽力學家打好基礎，改良助聽器。他指目前助聽器普遍僅能助聽障者清晰聽到七成聲音，希望提升效率，尤其在街上交談更清晰，減輕生活麻煩；又指聽力學家自小幫助他很多，他亦希望將來進修成為聽力學家，幫助更多聽障人士。