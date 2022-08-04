港大收8特殊學習需要生 聽障生冀成聽力學家改良助聽器

千辛萬苦在疫情中完成三年高中、早前通過DSE的應屆考生，陸續接獲大學取錄通知。港大昨公布取錄了8位特殊需要考生，包括患重度弱聽的梁梓朗及脊椎肌肉萎縮症的林育姗。兩名準大學生克服各自障礙，實踐抱負及發展興趣，冀將來幫助及鼓勵同路人。校方指會提供支援，讓他們與一般學生在同一學術要求下學習。
18歲的梓朗10個月大時被診斷重度弱聽，須依靠助聽器、讀唇及推測與他人交流。在疫情中，戴口罩令對話不清或更細聲，也不能完全聽清楚手機及電腦發出的聲音。在堅持努力及學校備有透明口罩支援下，梓朗終考獲最佳5科23分的佳績，獲港大工學學士(工程科學)課程取錄。他冀為將來做聽力學家打好基礎，改良助聽器。他指目前助聽器普遍僅能助聽障者清晰聽到七成聲音，希望提升效率，尤其在街上交談更清晰，減輕生活麻煩；又指聽力學家自小幫助他很多，他亦希望將來進修成為聽力學家，幫助更多聽障人士。
期待多姿多彩校園生活
19歲的林育姗同樣考得最佳5科23分佳績，9月將入讀港大理學士課程，是港大第2名患脊椎肌肉萎縮症的學生。林育姗喜歡動物，希望研究生態學及生物多樣性。她提到雖行動不便，或許未必能參與所有實驗及實地考察；仍對大學生活充滿期待，冀入住宿舍、「上莊」(參與學會幹事)、海外交流等，鼓勵同路人「唔好諗自己身體障礙」，就會跟常人一樣，「無解決唔到嘅困難」，衝破一切限制。
港大：不降學術要求
港大今年取錄8位分別患肢體殘障、聽障，或有學習及發展障礙包括專注力不足申請人。大學學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩表示，校方會了解學生有何學習需要，作出安排，包括如考試要加時、要個別地方考試、提供特殊學習軟件、課堂錄影及基金支援等，但強調精神是「合理調適」，不會降低學業要求，僅確保同學不因其障礙影響發揮。她續指，港大近年每年約收錄300位登記有特殊學習需要學生。