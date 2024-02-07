港大教育學院伺服器遭入侵　訪問學者及研究生課程申請人資料或外洩(更新)

香港大學教育學院的電腦伺服器於上月30日遭受網絡攻擊。經初步評估，約400名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要或外洩。

學院指，目前無證據顯示外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。而學院的一些內部文件，包括課室預約紀錄、內部指引、系統管理文件，及自2012年起的會議議程文件和會議紀錄，亦有機會已被外洩。

已向警方報案

教育學院發現事件後即時確保伺服器連結已中斷，而外聘的網絡安全顧問及港大資訊科技服務亦立即就事件展開徹底調查。教育學院譴責一切形式的非法網絡活動，並已就事件向警方報案及向個人資料私隱專員公署報告。與此同時，學院正積極檢視事件及採取可行的措施，以減低事件帶來的影響，並按港大資訊科技服務的意見加強整體網絡保安措施。學院正就此事件通知學生和校友，並將持續檢視情況，適時再作進一步通知。