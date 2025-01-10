港大料今年上半年經濟增速較慢 今季經濟增長率放緩至1.6%

港大表示，相比2024年上半年經濟的3.0%增長，由於港人消費模式的改變及內地旅客旅遊模式的轉變，分別令本地私人消費開支疲弱及旅遊業相關的服務出口改善低於預期，去年下半年經濟增長放緩，第三季錄得1.8%增長。預計去年第四季香港經濟增長2.4%，全年預計增長2.5%。

預計下半年經濟受惠利率下降有改善

港大又稱，就業市場預期保持平穩，失業率維持在3.1%的水平。在美國關稅及利率的不確定陰霾下，香港的經濟展望將受制於中美貿易能否達成共識及美國聯儲局的減息步伐兩大因素，為2025年香港經濟帶來嚴峻的挑戰。因此預計今年上半年香港經濟增速較緩慢，預期首季實質GDP升1.6%。預料下半年受惠於利率下降而有所改善，全年增幅將介乎於2.5至3.0%之間。

財赤大部分源於結構性

另外，港大經管學院昨發表《香港經濟政策綠皮書2025》，指本港的財政赤字大部分源於結構性財赤，當中土地收入佔財政收入的相當比例，但其波動也造成高風險，而往往引發收入波動。