港大料港首季GDP增1.6% 第二季加速升2.5%

外圍環境不明，中美貿易戰持續，美國總統特朗普更揚言將對所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，為全球經濟添不確定性。香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測，預期2025年首季香港經濟增長為1.6%，重返2023年第二季的水平，反映中美貿易不確定進一步升溫所帶來的負面影響，但預計在私人消費開支上升，第二季可望加快至增長2.5%。

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目公布，2024年香港經濟增長由上半年的2.9%放緩至下半年的2.2%，全年錄得2.5%增長，預期2025年第一季香港經濟增長為1.6%。