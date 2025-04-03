港大料港首季GDP增1.6% 第二季加速升2.5%

外圍環境不明，中美貿易戰持續，美國總統特朗普更揚言將對所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，為全球經濟添不確定性。香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測，預期2025年首季香港經濟增長為1.6%，重返2023年第二季的水平，反映中美貿易不確定進一步升溫所帶來的負面影響，但預計在私人消費開支上升，第二季可望加快至增長2.5%。
香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目公布，2024年香港經濟增長由上半年的2.9%放緩至下半年的2.2%，全年錄得2.5%增長，預期2025年第一季香港經濟增長為1.6%。
港大又指，美國向多國開徵關稅將拖累環球經濟增長，令香港外部需求面臨嚴峻挑戰。香港今年經濟增長主要來自本地需求，雖然本地消費結構轉型及跨境消費增加對香港經濟帶來影響，但受惠於溫和通脹及利率下降為本地私人消費開支提供上升動力，預測第二季本港的私人消費開支，由首季預測按年上升0.3%加快至1.9%，貨品進出口由跌轉升，當中貨品出口由首季下降0.2%，預計第二季升0.5%；貨品口由首季跌1.1%，至第二季升0.5%；投資總額，亦由預測首季升0.7%，第二季更升1.7%。
港大預計本港今年第二季實質GDP增長預期增加至2.5%，全年經濟增長將介乎2.5%至3.0%，與今年1月發布的預測一致。