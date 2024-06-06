港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

香港大學再出現管治風波，校長張翔不滿校委會在他不知情下，任命數名暫任副校長。有前港大校委會成員及校友聯署，指對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，要求行政長官兼校監李家超採取行動平息風波。

前校委會委員黃啟民及文灼非、前行會成員羅范椒芬、前全國人大代表蔡素玉等8人參與聯署，指對王沛詩的管理能力失去信心。信中指校委會如同企業的董事會角色，是提供戰略指引、監督管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務。以往多任校委會主席與大學校長都能在互相尊重下，共同帶領港大攀上今天的國際地位，成就是來之不易，需要好好珍惜。