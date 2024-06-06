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2024-06-06 17:51:45

港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

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港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

香港大學再出現管治風波，校長張翔不滿校委會在他不知情下，任命數名暫任副校長。有前港大校委會成員及校友聯署，指對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，要求行政長官兼校監李家超採取行動平息風波。

前校委會委員黃啟民及文灼非、前行會成員羅范椒芬、前全國人大代表蔡素玉等8人參與聯署，指對王沛詩的管理能力失去信心。信中指校委會如同企業的董事會角色，是提供戰略指引、監督管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務。以往多任校委會主席與大學校長都能在互相尊重下，共同帶領港大攀上今天的國際地位，成就是來之不易，需要好好珍惜。

港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

港大校友聯署指對王沛詩失去信心　要求李家超平息風波

羅范椒芬指無法評論兩人恩怨

羅范椒芬向傳媒表示，她對誰人擔任副校長沒有意見，亦無法評論王沛詩與校長張翔之間的恩怨。她關心的是程序問題、港大聲譽以及香港國際形象。羅范椒芬說作為熱愛香港大學的校友，期望李家超挺身而出，盡快平息風波。蔡素玉接受傳媒訪問時表示，關注決定是否合情合理，是否架空了校長的權力，如果屬實是否影響到港大的管治。她更關注香港國際形象，問及以後還有多少國際間有能力、有成就的學者，願意來香港擔當各大學的校長。

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身兼港大校董的行會召集人葉劉淑儀，希望港大校委會與校長有更和諧的關係。她指出副校長是校長的團隊，無論委任權在哪一方，都應該與校長有充分諮詢。

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