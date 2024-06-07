港大校友聯署稱對王沛詩失信心 冀特首平息風波 李家超：已促教育局跟進

港大因任命副校長而引發的校政風波未有止息。港大校長張翔日前向全體師生發信，指校委會的做法「違反既定程序」。8名港大校委會前成員及校友昨向身兼港大校監的行政長官李家超發聯署信，指對校委會近日的行為深感憂慮，又對校委會主席的管理能力失去信心；冀特首採取果斷行動，早日平息風波。 8名參與聯署的校委會前成員包括港大校委會前委員黃啟民、文灼非及楊佰成，前教統局長羅范椒芬，以及曾任全國人大代表的蔡素玉等。聯署信指出，校委會如同企業的董事會，角色是提供戰略指引，確保風險管理及內部監控系統的成效，並監管管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務。過往多位前任校委會主席及大學校長都能夠互相尊重，共同帶領香港大學攀上今天的國際地位，成就來之不易，必須好好珍惜。

信中又指，近日風波已被廣泛報道，引起國際社會關注，例如政府默認校委會的決定將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象，不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象；希望特首於此艱難時刻，履行法律賦予的職責，挺身而出。 羅范椒芬表示，無法評論校委會主席與校長之間的恩怨，對誰任副校長也沒有意見，自己關心程序問題及港大聲譽；又期望特首挺身而出，盡快平息風波。 行政長官辦公室表示，香港大學是本港成功的高等學府，巿民對大學擁有良好管治抱有期望。作為香港大學校監，行政長官已要求教育局了解事件後作出匯報，教育局現正進行有關工作。