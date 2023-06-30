港大校園地盤石屎現「蜂窩狀」 承建商精進：潘焯鴻誇大問題嚴重性保留追究權利

港大「西高山校園重建計劃」地盤石屎，早前被中科監察主席、工程師潘焯鴻揭發出現「蜂窩狀」。承建商精進事隔4日發表聲明，強調潘焯鴻在其社交網站提供的照片及內部文件，早於今年4月底到6月初拍攝，並在逐步拆除混凝土構件的模板時，於常規的工地審查中發現，重申發現問題之後已立即採取改善措施，並與校方及顧問團討論修繕方案，並指潘焯鴻在未經精進授權同意的情況下取得及洩露工程內部文件，「誇大問題的嚴重性」，發表此等言論之前亦未向精進尋求任何確認或回應，將保留一切法律追究的權利。

精進：只佔已完成混礙土構件大約0.25%

精進指，問題並不涉及結構安全，而有問題的工程只佔已完成的混礙土構件大約0.25%，又在今年5月至6月將部分相對輕微有問題的工程移除及修補。精進又指，從4月底開始已經向負責工程的分判商作出多次提醒及警告，並主動提出將負責有關混凝土工程的團隊及監工替換。精進續稱，已分別於5月8日及6月5日提交進一步的修繕方案，處理原有修繕施工方案未能覆蓋的問題，該修繕施工方案目前亦已向註冊結構工程師提交，強調會全面監督及執行修繕工程，確保工程安全及品質。

潘焯鴻：真金不怕洪爐火

精進又點名指潘焯鴻過去曾經針對精進多次發表誹謗性言論，已經就其之前的言論對提出訴訟，並指潘焯鴻在未經精進授權同意的情況下取得及洩露工程內部文件，「誇大問題的嚴重性」，發表此等言論之前亦未向精進尋求任何確認或回應，將保留一切法律追究的權利。潘焯鴻回覆傳媒查詢則指，精進的指控「與事實不符」，並指自己「真金不怕洪爐火」。