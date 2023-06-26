港大校園重建地盤石屎現「蜂窩狀」　屋宇署：無明顯結構危險

香港大學在薄扶林道142號「西高山校園重建計劃」的西苑重建項目，被揭發石屎出現空洞和「蜂窩狀」、鋼筋外露等情況。屋宇署今日(26日)指，項目的1號職員宿舍地下低層3樓、地下低層2樓及地下低層1樓部分鋼筋混凝土構件欠妥，署方今日派員巡視後認為沒有明顯結構危險。

註冊結構工程師揭發事件

負責有關工程的註冊結構工程師在場向屋宇署人員解釋，項目註冊承建商精進建築有限公司今年4月底至6月初逐步拆除石屎構件的模板時，有關註冊結構工程師委任的適任技術人員發現部分構件質量欠妥，其後根據《地盤監督作業守則》的規定填寫「不一致及糾正報告」。

屋宇署續指，精進建築已就部分欠妥範圍較小及情況較輕微的構件，在註冊結構工程師同意及監督下進行修繕工程，包括移除欠妥部分及修補該部分的混凝土。至於欠妥範圍較大的構件，精進建築亦已向註冊結構工程師提交修繕方案，並須在取得有關註冊結構工程師同意後及在其監督下，才會進行有關修繕工程。

屋宇署：反映現行監管制度有效

屋宇署認為，今次由註冊結構工程師及其委任的人員發現造工欠妥並適時要求註冊承建商進行修正工程，正顯示現行規管及監管制度發揮其有效作用。署方已要求註冊結構工程師提交報告，包括已採取的改善措施，防止同類情況再次出現，署方亦會繼續監察修正工程的執行情況。

此外，屋宇署指在審批精進建築註冊續期申請時，會按既定程序考慮其在不同項目的表現，並徵詢承建商註冊事務委員會意見。