港大校委會將成立5人小組調查涉張翔投訴　張翔反駁指控蓄意扭曲事實

【22:21更新】加入校長張翔7點聲明 香港大學管理層鬧出管治風波，校長張翔被指涉及數宗管理不當的事件，校委會今日(9日)召開特別會議討論後，決定成立一個專責小組調查有關「近來一連串電郵投訴」。校委會主席王沛詩會後說，小組由5人組成，包括身兼立法會議員和大學審計委員會主席的吳永嘉、施文信和趙子翹共3名校委會成員，餘下2人則會是非校委會成員，12星期內提交報告予校委會跟進。 校委會待找出真相後才採取行動 王沛詩強調，校委會作為港大的最高管治團體，會公平、公正和按照法律及程序，還原、分析事實，又指港大是獨立運作的法定機構，過程中無人影響校委會。她形容，張翔是成就卓越的科學家，近年亦為大學提出很多具建設性建議，強調「校長仲係我哋嘅校長」，校委會在找出事實和真相後，始會採取行動。 港大校委會委員、港交所前行政總裁李小加亦支持調查事件，直言對學校目前境況感到非常遺憾、傷感，「我們看到這些匿名的指責都很嚴重的指控，一定找出真相，這樣我們才能夠對得起大學。」

張翔：完全有理據控告造謠者誹謗 張翔今晚發表聲明提出7點，重申多個來自自稱「吹哨者」的投訴電郵，涉及內部通訊和機密資料，批評造謠者蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗。他指，與律師團隊審閱相關文件、疏理事實和了解大學規則、相關法律後，確認所有指控都沒有事實根據，「我完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟」，又斥責造謠者選擇躲在幕後，以匿名方式暗箭傷人。 張翔續稱，對於造謠者再三透過傳媒抹黑他、港大、願意支持港大的人和機構等，感到極度憤怒和失望，相信背後是有人有組織地蓄意而為，又對於本應屬他和校委會之間的機密通訊被外洩，「難免讓人聯想個別校委的洩密行徑，與上述造謠者有關聯」，同時質疑校委會能否公平公正地處理針對他的指控。 他期望港大校委會成立的專責小組，能夠確保今次事件能以公平、公正的方式處理，讓社會大眾看清楚事實真相，「還無辜人清白。」