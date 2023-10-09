港大校委會將成立5人小組調查涉張翔投訴　張翔反駁指控蓄意扭曲事實

【22:21更新】加入校長張翔7點聲明
香港大學管理層鬧出管治風波，校長張翔被指涉及數宗管理不當的事件，校委會今日(9日)召開特別會議討論後，決定成立一個專責小組調查有關「近來一連串電郵投訴」。校委會主席王沛詩會後說，小組由5人組成，包括身兼立法會議員和大學審計委員會主席的吳永嘉、施文信和趙子翹共3名校委會成員，餘下2人則會是非校委會成員，12星期內提交報告予校委會跟進。
校委會待找出真相後才採取行動
王沛詩強調，校委會作為港大的最高管治團體，會公平、公正和按照法律及程序，還原、分析事實，又指港大是獨立運作的法定機構，過程中無人影響校委會。她形容，張翔是成就卓越的科學家，近年亦為大學提出很多具建設性建議，強調「校長仲係我哋嘅校長」，校委會在找出事實和真相後，始會採取行動。
港大校委會委員、港交所前行政總裁李小加亦支持調查事件，直言對學校目前境況感到非常遺憾、傷感，「我們看到這些匿名的指責都很嚴重的指控，一定找出真相，這樣我們才能夠對得起大學。」
張翔：完全有理據控告造謠者誹謗
張翔今晚發表聲明提出7點，重申多個來自自稱「吹哨者」的投訴電郵，涉及內部通訊和機密資料，批評造謠者蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗。他指，與律師團隊審閱相關文件、疏理事實和了解大學規則、相關法律後，確認所有指控都沒有事實根據，「我完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟」，又斥責造謠者選擇躲在幕後，以匿名方式暗箭傷人。
張翔續稱，對於造謠者再三透過傳媒抹黑他、港大、願意支持港大的人和機構等，感到極度憤怒和失望，相信背後是有人有組織地蓄意而為，又對於本應屬他和校委會之間的機密通訊被外洩，「難免讓人聯想個別校委的洩密行徑，與上述造謠者有關聯」，同時質疑校委會能否公平公正地處理針對他的指控。
他期望港大校委會成立的專責小組，能夠確保今次事件能以公平、公正的方式處理，讓社會大眾看清楚事實真相，「還無辜人清白。」
戚由康期望校委會開會後交代事件
立法會前議員石禮謙、立法會議員吳永嘉等校委會成員，下午先後步入港大鈕魯詩樓開會，惟現場未見被投訴的張翔。校委會本科生代表戚由康在會前表示，如果有表面證據指出張翔可能犯了錯，暫停職務是值得考慮的做法，但亦要考慮相關行政安排，例如由誰署任校長一職等。他亦指，將會在會上動議解除保密制，以作出公開調查。
戚由康稱，事件引起絕大反響，相信與大學不同持分者對管理層近年的作風積累了很多不滿有關。他認為，今日的會議不應該成為政治審判的舞台，指各人與其透過媒體隔空交鋒，應盡快成立調查委員會，不單是對張翔最公道的做法，亦符合市民對大學管治的期望，並希望王沛詩在會議後向公眾作出交代。
有建議在港大設立校委會主席辦公室
今日下午有報道指，張翔席間質疑其代表律師與校委會秘書早前的通訊，在發出1小時後外泄，質疑泄密與匿名投訴者關聯，以及港大校委會能否公平公正處理對他的投訴。張翔又透露，有人建議在港大校內設立「校委會主席辦公室」，質疑建議意味校委會介入大學日常管理，傷害學術自主，造成負面影響，形容建議令校內管理層非常憂慮。
據報，張翔向校委會稱與王沛詩對大學管理有不同看法，令兩人關係緊張。張翔又呼籲校委會以港大利益為依歸，而非出於個人目的傷害大學，但說事到如今，即使證明匿名指控是捏造的，亦無可避免傷害港大聲譽。王沛詩傍晚回應稱，「我喺校內冇任何辦公室。」