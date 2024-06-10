港大校委會發信 稱張翔知悉副校長委任 強調非「私人恩怨」

港大因任命副校長而產生的校政風波繼續升溫，有消息指行政長官李家超分別會見校長張翔及校委會主席王沛詩，冀平息事件。校委會今日(10日)向港大師生發信，回應近日爭議。信中提及，就委任副校長一事，張翔稱他「和校委會成員毫不知情」並非事實，稱該議題已與張翔醞釀溝通多時。信中又提及， 校長自2018年上任後，幾個副校長職位懸空多年，經年沒有完整的管理團隊，管理問題頻出。若不盡快加強管理隊伍，完善管治結構，恐怕管理疏失會愈演愈烈。校委會亦強調，是次委任考慮到種種管治問題，並非某些傳言中的「私人恩怨」。

有關香港大學管理問題之說明全文： 各位港大同事、同學、校友：

過去一年多，圍繞香港大學的管理問題，發生不少風波。校委會一直秉持強化大學管理、促進大學發展之心，協助校長改進工作，希望大學辦得更好。近日發生一些爭議，可以略加說明。

校委會於5月28日暫委任5位副校長以填補長期空缺之三個位置，新增2位暫委副校長。是次委任，得到校委會成員大比數支持下通過。

校委會本無意就此事作出公開論述，但有見近日很多不實傳言，令關心香港大學的全體師生員工、校友和諸多社會賢達擔心憂慮。因此，校委會現作出以下簡短聲明：



1.是次委任為加強管治，合法合規，校長知情。

根據《香港大學條例》（香港法例第1053章）規定，校委會是大學最高管治機構，根據《香港大學條例》的規定，任命大學高層管理團隊的權力完全屬於校委會，正如委任主管人員，委任「暫委」主管人員權力也是全在校委會。校委會就此徵詢了資深大律師的意見，法律上沒有問題。

近日，校長在發全體師生的郵件中，自稱「和校委會成員毫不知情」，事實並非如此，該議題已與他醞釀溝通多時。其一，校長已於上年要求增設6位副校長，包括 “醫學”、“商務”、創新等方向副校長；其二，4月22日，人力資源政策委員會討論臨時委任副校長事宜，結論是當務之急必需委任副校長，原應出席的校長派員參加，並無不同意見（會議有記錄草案）。其三，5月21日，校委會秘書處向所有委員發出的會議議程中，明確列出了5月28日會議將討論副校長職務長期懸空的問題；其四，5月28日，校長也攜帶了不同意見的法律文書，說明早有準備。稱「毫不知情」實在說不過去。

2.是次委任是別無選擇下、為港大利益做出的集體決定。

校長自2018年上任後，幾個副校長職位懸空多年，經年沒有完整的管理團隊，管理問題頻出。若不盡快加強管理隊伍，完善管治結構，恐怕管理疏失會愈演愈烈。

是次委任之前，大學有7個副校長職位，卻只有4位人士出任。有一職位（副校長（環球事務））更懸空了5.5年。另一職位（副校長（大學拓展））過去7年只有兩年有人暫任。自2018年7月起，副校長職位有8人離任，當中至少5人請辭。有「暫委」副校長做達5.5年之久、且一度身兼三職，影響了內部崗位的互相制衡。

自2019年以來，負責全校財政及建築事項的行政及財務副校長已發生5次變更。大學現在承建的工程，價值數百億，因缺乏相應監管出現很多問題，也有不少重點專案延誤或無法推動。 校長數月前提交過副校長提名人選，但一位「負責行政及財務」的副校長人選，主責監管大學財務及大型工程計畫，沒有任何這方面經驗，人力政策小組並無批准。另一位「負責大學拓展」的副校長人選，校方內部審核後，沒有支持。 香港大學訂明校長是「首席學術官」，一年要主持3-4次學術委員會會議。但校長履職到今，僅開過1次學術委員會會議。且只出席了約1/3的財務委員會會議。



此外，還有很多不符程序、不合常規現象，如校長施行改革壓縮行政經費，但校長辦公室擴大到60多位，人力資源委員會詢問為什麼聘這麼多人，校長不予解釋；一些重大專案，校長沒有經過校委會，就直接通過UGC報到立法會審議。這類做法令大學出現種種混亂，不少教授和管理人員怨言甚多，情況令人憂慮。

3.是次委任考慮到種種管治問題，並非某些傳言中的「私人恩怨」。 4月12日港大校委會公開發佈決議，除了指出「調查小組可掌握的證據，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控」，還指出了學校管治存在問題，明確要「交由轄下的人力資源政策委員會、財務委員會及其他委員會檢視報告的調查結果，就已採取和/或將採取的措施向校委會報告」。



5月28日校委會會議，聽取人力資源政策委員會主席的報告，以及對副校長職位長期懸空的問題進行討論。經過討論及適當審議後，校委會以大比數通過決議，保留了全部在任副校長，暫委任5位副校長。這5位副校長都是蜚聲國際的優秀學者，更有豐富行政經驗，有助完善管治架構，全力推動大學發展。 大學使用大量公帑，是本港重要的學術橋頭堡，要有強健的管理，才能確保公帑用到最好。過去大學出現的管理疏失，已說明有問題存在，必須正視解決。校委會肩負監督之責，過去做的事情，完全為了協助校長強化管治，做得更好。

校委會和校長並無個人恩怨，大家很尊重校長的學術成就。對大學管理問題，校委會一直努力按內部程序解決，雖屢受攻擊亦未向外發聲辯白，抱持對事不對人的態度。校監李家超對港大之事，多次要求校委會和管理層做好良好溝通，相互配合，珍惜保護港大聲譽，校委會絕對支持。 近日從新聞得悉，行政長官李家超已責成教育局瞭解事件，校委會定必開誠佈公，全面配合。 期待港大能加強管理，善用公共資源，把大學推上新的臺階。 香港大學校務委員會