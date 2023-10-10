港大校長張翔被指管理不當 校委會設專責組調查12周後交報告

港大校長張翔被指控管理不當，港大校委會昨召開特別會議討論有關匿名投訴，會上決定成立5人組成的專責小組，調查有關「近來一連串電郵投訴」。校委會主席王沛詩會後稱，校委會作為港大的最高管治團體，會公平、公正和按照法律與程序，還原和分析事實，重申校委會在找出事實和真相後，才會採取行動。

專責小組由身兼立法會議員和大學審計委員會主席的校委會成員吳永嘉擔任主席，成員包括校委會成員施文信和趙子翹，以及兩名非校委會成員，12個星期內提交報告。

「校長仲係我哋嘅校長」

王沛詩形容，張翔是成就卓越的科學家，近年亦為大學提出很多具建設性建議，強調「校長仲係我哋嘅校長」，校委會不會作出任何假定。她強調，港大是獨立運作的法定機構，校委會一定會以最負責的態度，嚴肅處理所有事情，過程中無人影響校委會。

校委會本科生代表戚由康會前表示，若有表面證據指張翔犯錯，暫停其職務是值得考慮的做法，惟要考慮相關行政安排，又指會議不應成為政治審判的舞台，與其各方透過傳媒隔空交鋒，不如盡快成立調查委員會，既是對張翔最公道的做法，亦符合市民對大學管治的期望。他續說，擬在會上動議解除保密限制。

