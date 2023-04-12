港大深圳醫院5年有3.7萬長者用醫療券　無打算下調門檻至60歲

本港長者醫療券可在港大深圳醫院的指定部門使用，該院過去5年共有11.2萬宗醫療券交易，涉款累計約3,604.8萬元，平均每宗交易介乎290元至338元不等。醫務衞生局指，會探討醫療券的適用範圍，是否值得進一步擴大至大灣區其他與港大深圳醫院醫療服務標準和臨床管治架構相若的醫療機構，尤其是採用「香港管理模式」的機構。

先總結港大深圳醫院經驗 再探討值得擴範圍否

醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，過去5年有3.73萬名長者曾在港大深圳醫院用醫療券，在13個指定部門當中，過去5年每年均是內科最多人用醫療券，每年的相關申領總額介乎140.9萬元至546.4萬元不等。