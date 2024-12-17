港大牙科學院推AI系統測牙肉牙齦健康　夥組織進社區助長者檢查

不少長者都有牙科問題，但礙於收費高昂和輪候時間長未有求診。港大牙醫學院團隊研發牙齦檢測人工智能(AI)流動健康系統Gum AI，只需數秒便可分析牙齒及牙齦健康狀況，方便長者理解並盡早識別潛在口腔問題。學院目前在觀塘區推出社區計劃，義工團隊如發現長者持續檢測到牙肉和牙齦有問題，會協助轉介個案予社福機構跟進。

AI分析健康準繩度逾九成

港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒說，系統在連接到網絡的智能電話或平板電腦均可使用，長者和社福機構職員、照顧者等都容易操作，又指牙肉和牙齦問題的嚴重程度，會以簡易的「紅黃綠」形式標示，其中紅色為嚴重、黃色為輕微。他早前到訪過多間老人院，了解到長者未必認識如何簡單拍一張照片或理解分析結果，因此一直改良系統，使操作盡量變得簡單。系統早前在學院為逾500人進行牙肉和牙齦健康分析，得出結果對比專業牙醫分析後，證實準繩度超過九成。

現時港大牙醫學院聯同工聯會、中國太平保險和青馬獅子會等，推行為期3個月的「AI牙科檢查服務進社區開展計劃」，安排學院學生和居民組織等組成的義工隊伍，分別到觀塘區3個長者中心或社區會堂，或直接上門提供定期口腔檢查服務，盼提升長者對口腔健康的重視、早期發現並處理口腔健康問題等，目前已經有超過50名義工接受港大牙醫學院培訓。