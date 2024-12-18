港大牙醫學院研AI系統 數秒測牙肉牙齦健康

港大牙醫學院夥拍地區組織，率先在觀塘區為長者檢查牙肉和牙齦，如發現持續有問題將協助轉介至社福機構跟進。港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒早前到訪多間老人院，了解到長者未必懂得如何拍一張照或理解分析結果，因此持續改良系統使操作變得簡單。

不少長者都有牙患問題，但礙於收費高昂或輪候時間長未有求診。港大牙醫學院團隊研發牙齦檢測人工智能(AI)流動健康系統Gum AI，拍攝後數秒便可分析牙齒及牙齦健康狀況，方便長者理解並盡早識別潛在口腔問題嚴重性，及早求醫。

分析結果準繩度逾九成

有連接網絡的智能電話或平板電腦，均可使用檢測系統，不論長者、社福機構職員或照顧者等都容易操作，結果亦會以紅、黃、綠3種顏色，分別顯示問題嚴重、輕微或健康。團隊早前在港大牙醫學院為逾500人檢查，再把結果與專業牙醫分析對比，證實準繩度逾九成。

50義工受訓協助檢查

港大牙醫學院已聯同政黨、地區組織等，在觀塘區推出為期3個月的「AI牙科檢查服務進社區開展計劃」，安排學院學生和居民組織等組成的義工隊伍，為區內一批長者持續提供口腔檢查服務，冀檢視使用工具前後的效果，同時希望提升他們對口腔健康的重視等，目前逾50名義工接受學院培訓。