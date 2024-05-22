港大牙醫學院：牙管會三度評審課程均予認可　正與政府商討實習框架

香港大學牙醫學院是本港唯一培訓牙醫的教學機構，政府昨日(21日)主動發稿回應《牙醫註冊條例》修訂草案有關實習期的爭議，並首度披露香港牙醫管理委員會過去10年三度評審過課程有問題，去年牙管會更要求政府須認真考慮是否適合繼續接納港大牙醫學士課程為註冊條例的認可課程。

港大今日(22日)發聲明回應事件稱，牙管會過去12年三度評審牙醫學士課程並給予課程認可資格，又指為確保畢業生符合甚至超越國際認可的專業技能及安全水平，一直都會委任海外頂尖學府學者進行校外評審。港大歡迎牙管會在評審報告提出的建議和意見，亦會與牙管會緊密合作，積極落實報告內各項建議和意見。

修例草案建議本地牙科生畢業後須實習一年，港大指畢業生能夠從擬議的實習安排中，實踐在課程中吸收的知識，加強和熟習實際工作場景的臨床經驗，以獲得更全面培訓和學習體驗。牙醫學院現正與包括政府及牙管會等各持分者積極商討實習框架，確保擬議實習安排能為本地畢業生提供寶貴學習經驗，並進一步提升在本科課程獲得的專業能力。

林哲玄稱課程遭剔除「大件事」

另外，醫療衞生界立法會議員林哲玄在一個電視節目稱，牙管會在2019年只向港大牙醫學士課程給予有條件保留認可「相當之大件事」，因為課程隨時可以從《條例》上剔除，變相本地畢業生沒有法定權力馬上註冊成牙醫。他相信，課程距離被剔除認可「好近」，了解牙管會評審的時序後便大概理解政府為何這樣急，「如果依家2024年都唔做嘢，出年、後年可能就真係畀人剔除咗，咁所以都係大件事。」