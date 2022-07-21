港大獲郭氏集團和信興基金捐款8億　支持建科創新地標Tech Landmark

香港大學表示，獲郭氏集團捐贈5億港元，以及信興教育及慈善基金捐贈3億港元，支持建設大學的科創新地標Tech Landmark。

由3大樓組成 面積逾4.5萬平方米

新地標Tech Landmark位於港大本部校園，由3幢大樓組成，總面積逾4.5萬平方米，預計於2024年底落成。港大指，值校慶111周年，將致力在科創領域開疆拓土，提升長遠競爭力，當中Tech Landmark將設立12所研究院，是人工智能、大數據、樂齡科技、貧窮問題、智能城市、量子科學和生物醫學工程等跨學科和新領域的重點研究基地，港大認為是應對全球挑戰，造福人類。

港大校長張翔稱，校方由衷感謝郭氏集團和信興教育及慈善基金的慷慨支持，在這個歷史時刻，讓大家一起見證港大實踐理想，匯聚科研創新，傳承人文精神。港大將舉行111周年慶典暨Tech Landmark動土儀式，答謝郭氏集團和信興教育及慈善基金的對大學的慷慨支持。

嘉里集團有限公司主席郭孔丞先生就指，有機會參與港大發展，感到非常榮幸；信興教育及慈善基金主席蒙德揚博士表示，港學Tech Landmark將成爲具全球影響力的重點研究基地，世界頂尖人才將匯聚於此，以一股前所未見的力量推動科創發展。