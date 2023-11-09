港大研發AI病人問診程式 訓練醫科生問症助臨床教學

臨床教學是醫科不可或缺的課程，除邀請真實患者參與外，港大醫學院最近更請到AI虛擬病人加入「求醫」。港大團隊研發全港首個問診應用程式，參考真實病例和結合生成式人工智能技術，設計具不同性格和病歷的人性化AI虛擬病人案例，訓練醫科生的問症技巧。系統目前只限文字對答，日後擬加入AI生成圖片和影片，校方強調這不會取代實體臨床教學。

港大醫學院2020年引入虛擬臨床教學的聊天機械人，但初期依賴教授預先輸入問題和答案，且答覆比較單調。校方今年遂結合AI技術，設計「AI虛擬病人」問診應用程式，由臨床老師自行輸入主要由真實病人構想的病例，再設計成不同個性、病史或表達能力等。