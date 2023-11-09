港大研發AI病人問診程式 訓練醫科生問症助臨床教學

臨床教學是醫科不可或缺的課程，除邀請真實患者參與外，港大醫學院最近更請到AI虛擬病人加入「求醫」。港大團隊研發全港首個問診應用程式，參考真實病例和結合生成式人工智能技術，設計具不同性格和病歷的人性化AI虛擬病人案例，訓練醫科生的問症技巧。系統目前只限文字對答，日後擬加入AI生成圖片和影片，校方強調這不會取代實體臨床教學。
港大醫學院2020年引入虛擬臨床教學的聊天機械人，但初期依賴教授預先輸入問題和答案，且答覆比較單調。校方今年遂結合AI技術，設計「AI虛擬病人」問診應用程式，由臨床老師自行輸入主要由真實病人構想的病例，再設計成不同個性、病史或表達能力等。
可讓學生遇更多罕見複雜病
港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授許長峯稱，虛擬訓練8月起已在醫科四年級乳腺外科推行，課程約5%臨床教學會轉為虛擬。他強調，始終人與人溝通才是最重要，「醫生日後唔係醫虛擬病人」，故只把系統當作輔助工具，日後絕大部分臨床教學會維持實體，虛擬只是以AI優勢填補不足，如為更多罕見或複雜病例診症。他舉例指，現實大腸嚴重發炎通常都會馬上送往搶救，臨床教學時不會遇上，現時則有機會與其對答問病徵。
學生向「患者」收集病歷後，會歸納所得資訊再與導師討論。許長峯認為，這可使教學不受地域限制，更促成國際教學合作，上月與新加坡國立大學舉行的全球首個聯合虛擬臨床教學，讓兩地學生可互相認識和討論另一地方的疾病和流行病等。他透露，該校已建議港大下次加入更多當地少見的頭部、頸部癌症病例。
擬每年定期辦國際臨床教學
系統現時有百多名學生用過，日後擬加入AI生成影像或影片對答，以及增設門診病人，訓練學生如何解釋病理報告和宣布「壞消息」等。港大醫學院將來會每年舉行4至6次定期國際虛擬臨床教學課程，又透露英國愛丁堡大學已表示將參與下一次國際課程。