港大研究︰僅5%人達標日做60分鐘運動 中小學生疫下長時間對屏幕活動量大減

青少年在疫情下長時間留家，對屏幕時間大增，而大部分時間處於靜態活動，影響心身功能。港大研究發現，整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能活動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衛建議的每天60分鐘，整體僅5%受訪學生達標。小學生每日使用屏幕時間較疫情前急增5小時，中學生亦多1小時。團隊建議學生應每天做15分鐘中等或以上強度體能活動，保身心健康。
香港大學兒童及青少年科學系聯同周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金(凝動)，持續進行為期3年的中小學生體能活動研究。調查了759名小學生和1,140名中學生在疫情期間的運動和生活習慣，參與學生連續配戴運動手帶7天，記錄其日常生活步行量和靜態活動時間。
結果發現，停課期間，小學生中等或以上強度帶氧體能活動時間降17%，中學生則更減50%。整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能運動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衛建議的每天60分鐘；整體僅5%學生達標。學生於周末運動參與時數較多，20%能達到平均60分鐘，男生則比女生較多做運動。
研究亦發現，學生在疫情的整體活動水平下降，中小學生停課期間均較晚入睡，以及平均多睡一個小時。數據發現，小學生使用屏幕時間由疫情前每天2小時大增至7小時，而中學生則由8小時增至9小時。
醫生︰做15分鐘運動改睡眠質量
港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生指，是項研究發現，學生的睡眠模式、使用屏幕時間和體能活動在停課期間均出現負面轉變。即使重啟部分面授課堂，亦未能完全恢復至疫前的水平。由於香港仍處於疫情當中，建議學生應多做帶氧體能活動，如競走或跑步、球類活動、跳繩等來替代靜態活動，並可每天增加15分鐘運動時間以改善睡眠質量。
香港越野跑手及凝動教練黃浩聰表示，即時狹小空間亦可做到的高強度訓練，兒童及青少年未能做到世衛的60分鐘體能活動標準，亦應由15分鐘開始建立習慣。