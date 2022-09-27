港大研究︰僅5%人達標日做60分鐘運動 中小學生疫下長時間對屏幕活動量大減

青少年在疫情下長時間留家，對屏幕時間大增，而大部分時間處於靜態活動，影響心身功能。港大研究發現，整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能活動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衛建議的每天60分鐘，整體僅5%受訪學生達標。小學生每日使用屏幕時間較疫情前急增5小時，中學生亦多1小時。團隊建議學生應每天做15分鐘中等或以上強度體能活動，保身心健康。

香港大學兒童及青少年科學系聯同周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金(凝動)，持續進行為期3年的中小學生體能活動研究。調查了759名小學生和1,140名中學生在疫情期間的運動和生活習慣，參與學生連續配戴運動手帶7天，記錄其日常生活步行量和靜態活動時間。

結果發現，停課期間，小學生中等或以上強度帶氧體能活動時間降17%，中學生則更減50%。整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能運動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衛建議的每天60分鐘；整體僅5%學生達標。學生於周末運動參與時數較多，20%能達到平均60分鐘，男生則比女生較多做運動。

研究亦發現，學生在疫情的整體活動水平下降，中小學生停課期間均較晚入睡，以及平均多睡一個小時。數據發現，小學生使用屏幕時間由疫情前每天2小時大增至7小時，而中學生則由8小時增至9小時。