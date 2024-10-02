港大研究：近七成照顧特殊需要子女父親曾感羞恥和內疚

父親投入家庭的程度越漸受到關注，特殊教育需要的兒童在近年亦正呈上升趨勢，但本港現時並無官方統計主力參與照顧2至12歲有特定需要子女的父親人口。港大研究推算，截至2023年中，相關人數為 12,554人；又指，照顧特殊需要子女的父親受華人傳統文化和男性規範影響，會出現羞恥和內疚情緒，或引發負面行為。 研究於2022年5月至去年9月進行。團隊先對31位育有2至12歲特殊需要子女的父親進行深入訪談，再透過訪談結果研究量表，並收集437份有效問卷。結果發現，受訪父親承認，在照顧特殊需要子女的過程中，曾有羞恥感（65.7%）、内疚感（76.2%）、迴避行爲（50.6%），及補償行為（95.2%）；而以6分為最高評分，受訪者出現羞恥感、內疚感、迴避行爲及補償行為的平均值分別為3.37分、3.7分、3分和4.1分。

推廣父親友好政策 加強社區教育 香港大學（港大）社會工作及社會行政學系督導顧問及助理講師盧啟聰指，受華人傳統文化和男性規範影響，父親認為有特殊需要的孩子是一種負擔，並在孩子表現出異常行為時，出現羞恥和內疚情緒，或引發負面行為。如男性照顧者多以嚴厲的語調及動作制止特殊需要子女的異常行為，及在管教時普遍感到十分內疚，進而引發持續的補償行為以減少內疚感。 盧啟聰續指，這些負面情緒和引發的負面行為，對教養有特殊需要的子女，往往適得其反。他建議建立政府資助的男性或父親照護者支援中心或服務，推廣父親友好政策，並加強社區教育，以減少對特殊教育需要兒童的污名化。

擔心特殊需要子女須負刑事責任 SEN私人補習教師當Sir 育有2名有特殊需要子女，其中，曾確診輕度智障的大女兒現已能於主流中學就讀中三。他分享，小兒子在不足4歲時確診輕度智障、自閉症及發展遲緩；自10歲起出現異常行為，如在過馬路時，會在紅燈轉綠燈的一刻就馬上踏出馬路，使他在人多時會撞到途人。 當Sir表示，作為照顧者，不時會被旁人用眼神「倔」自己，更曾試過在兒子撞到一名撐拐杖的長者後，被長者說「喂，你睇住你個仔 」。當Sir稱，當時感到羞恥，尤其是自己作為SEN補習老師，自認教其他SEN學生都「幾成功」，但自己以不同方法都未能成功教育兒子；又擔心兒子已經10歲，以後若出事，或須負刑事責任。