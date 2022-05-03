港大研究：疫下學生常上網 精神健康顯著惡化

新冠肺炎爆發以來，學生上網課已經成為新常態。不過長期使用電子設備和上網對學生的身心和精神健康都有影響。港大教育學院與跨學科研究團隊，分析了2018/19學年及2020/21學年，小三、中一及中三所有三個年齡組別的數據，發現經歷疫情一年，3 個組別學生的數碼素養均有顯著進步，但數碼能力的鴻溝亦有所擴大，特別在高年級學生當中明顯。



研究共有18間小學及14間中學逾2,000名學生參與。調查指，學生的精神健康狀況在2019至2021年間有顯著惡化趨勢，報告顯示，有嚴重精神健康問題症狀的初中學生由6.2%增至13.5%，高中學生由9.5%增至17.9%；另有9.2%小五學生有同類問題。

中學生上網成癮比例急升

此外，報告亦顯示上網成癮症狀的中學生比例，從2019年的8%增加到2021年的20%。而在2021年，亦有15%的小五學生報告顯示有上網成癮症狀。至於有打機成癮風險的學生比例，在兩年內沒有顯著變化，但初中和高中學生的風險仍較高，分別各有7%至8%，小學生則僅有4%。三個年齡組別中，有打機成癮風險的男生比例都高於女生。