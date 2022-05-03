港大研究：疫下學生常上網 精神健康顯著惡化

新冠肺炎爆發以來，學生上網課已經成為新常態。不過長期使用電子設備和上網對學生的身心和精神健康都有影響。港大教育學院與跨學科研究團隊，分析了2018/19學年及2020/21學年，小三、中一及中三所有三個年齡組別的數據，發現經歷疫情一年，3 個組別學生的數碼素養均有顯著進步，但數碼能力的鴻溝亦有所擴大，特別在高年級學生當中明顯。
研究共有18間小學及14間中學逾2,000名學生參與。調查指，學生的精神健康狀況在2019至2021年間有顯著惡化趨勢，報告顯示，有嚴重精神健康問題症狀的初中學生由6.2%增至13.5%，高中學生由9.5%增至17.9%；另有9.2%小五學生有同類問題。
中學生上網成癮比例急升
此外，報告亦顯示上網成癮症狀的中學生比例，從2019年的8%增加到2021年的20%。而在2021年，亦有15%的小五學生報告顯示有上網成癮症狀。至於有打機成癮風險的學生比例，在兩年內沒有顯著變化，但初中和高中學生的風險仍較高，分別各有7%至8%，小學生則僅有4%。三個年齡組別中，有打機成癮風險的男生比例都高於女生。
培養數碼素養可作保護因素
研究指出，學校持續多次長時間停課，學生自然地花了更多的時間在網上學習和消遣，也令學生有更多機會遭遇負面的網上經歷，例如網上安全問題和被網絡欺凌，或參與不良的網上行為，包括進行高風險網上社交或網絡欺凌他人，這樣的經歷可能會使學生精神受壓，進而威脅到他們的身心健康。港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧指，培養學生數碼素養可以作為一種保護因素，減低使用數碼設備的時長對精神健康造成的潛在負面影響。
老師指定學習無助養成數碼素養
羅陸慧表示，研究發現由老師密切督導的學習活動，無論是在家中抑或校內進行，都與數碼素養呈負相關，只有家中的探索式學習活動，例如在網上查找資訊、與同學或老師討論功課，是與學生的數碼素養表現呈顯著的正相關。她認為，學校和教師可以透過設計適當的學習環境和活動，以培養學生的數碼能力和抗逆能力，藉此提升數碼素質，對學生的精神健康起到保護的作用。