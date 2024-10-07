港大社區篩查逾5000長者 揭三成人有高風險骨質疏鬆

骨質疏鬆症被稱作「沉默的」疾病，患者通常不會有徵狀，直至出現脆性骨折才警覺，影響患者活動能力，亦對公共醫療造成沉重負擔。香港大學早前推行大型社區篩查，透過相關問卷識別出逾1,600名骨質疏鬆症風險偏高長者。團隊其後追蹤有高風險人士的後續情況，約六成人有醫療跟進，當中44%人在接受DXA檢查後，絕大部分確診骨質疏鬆症或骨質減少症。另外，調查亦發現受訪長者大多對骨質疏鬆認知不足，逾半人無做任何與骨質疏鬆症相關的篩檢。專家建議，當局應加強公眾教育、在社區積極篩查，以及強化長者中心、地區康健中心及社區藥房角色，讓患者獲持續護理及跟進。

香港大學藥理及藥劑學系聯同逾20個跨專科醫學組織及社福機構，於今年推行大型「積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃」，並利用華人骨質疏鬆篩查問卷(COSA)，為50歲或以上的長者做骨質疏鬆症篩檢及教育工作。截止8月，逾5,000名合資格長者完成篩查，結果發現約三成、約1,600人屬高風險人士，須轉介予醫生跟進並做雙能量X光骨質密度測量儀(DXA)的檢查，以便確診及安排治療方案。

在COSA篩查過程中，計劃亦同時調查長者對骨質疏鬆症的認知，結果發現受訪長者對骨質鬆疏症仍一知半解，包括僅24%人知道骨質疏鬆症是不具病徵；49%人更誤以為膝痛是骨質疏鬆症的徵狀之一。患者或因此忽略疾病的嚴重性；調查發現，逾半受訪人士無做任何與骨質疏鬆症相關的篩檢，僅22%人曾接受DXA檢查。