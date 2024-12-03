港大設社區藥房助病人兼教學生　鼓勵自我管理健康非取走醫生職責

港大上月設立全港首個大學教學社區藥房，在向病人提供社區藥房服務和推廣新科研的同時，讓港大醫學院藥理及藥劑學系的學生能夠從真實病人和不同醫護人員的合作中學習。港大指，社區藥房會向公眾開放，吸取營運經驗後亦會向坊間藥房分享，強調並非「為服務而服務」，亦不是從醫生「拎走」病人。

營運社區藥房目的非賺錢

政府《施政報告》提出2026年推出社區藥房，提供基層醫療藥物和為院舍院友提供藥物管理服務。港大醫學院藥理及藥劑學系上月在瑪麗醫院對面的沙宣道教學樓，成立全港首個大學教學社區藥房，為公眾提供配藥服務及免費藥物諮詢的同時，讓該學系的學生接觸真實藥物和藥物使用者。

港大醫學院藥理及藥劑學系教授(藥劑學)黃志基表示，以往教學主要用模擬藥物或空盒教配藥，及後認為學系有註冊藥房和真實藥物、藥物使用者會較好。他強調，港大社區藥房目的並非賺錢，「並唔係來同人哋爭生意」，而是透過服務病人教育學生和進行科研，之後也會整合經驗撰文向其他藥房分享。