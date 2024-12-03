港大設社區藥房助病人兼教學生　鼓勵自我管理健康非取走醫生職責

港大上月設立全港首個大學教學社區藥房，在向病人提供社區藥房服務和推廣新科研的同時，讓港大醫學院藥理及藥劑學系的學生能夠從真實病人和不同醫護人員的合作中學習。港大指，社區藥房會向公眾開放，吸取營運經驗後亦會向坊間藥房分享，強調並非「為服務而服務」，亦不是從醫生「拎走」病人。
營運社區藥房目的非賺錢
政府《施政報告》提出2026年推出社區藥房，提供基層醫療藥物和為院舍院友提供藥物管理服務。港大醫學院藥理及藥劑學系上月在瑪麗醫院對面的沙宣道教學樓，成立全港首個大學教學社區藥房，為公眾提供配藥服務及免費藥物諮詢的同時，讓該學系的學生接觸真實藥物和藥物使用者。
港大醫學院藥理及藥劑學系教授(藥劑學)黃志基表示，以往教學主要用模擬藥物或空盒教配藥，及後認為學系有註冊藥房和真實藥物、藥物使用者會較好。他強調，港大社區藥房目的並非賺錢，「並唔係來同人哋爭生意」，而是透過服務病人教育學生和進行科研，之後也會整合經驗撰文向其他藥房分享。
助病人緩疾病影響減入院
另外，黃志基指出英美等全球各地都鼓勵市民，就傷風感冒、皮膚敏感等「小病小痛」作自我管理，強調本港社區藥房藥劑師只是從旁協助、賦權給病人選擇，並非從醫生「拎走」病人。他舉例稱，長期病患者同時服用十隻藥物情況常見，而不少病人入院的主因是服藥情況欠佳，認為當藥劑師運用專業知識幫助病人，可減低疾病對其影響以致入院情況，又提到若發現病人血壓升高，便會建議找家庭醫生或地區康健中心測試，再進入政府的慢性疾病共同治理計劃。
港大社區藥房藥劑師胡心怡補充，藥劑師並不是取走醫生職責，提到近期有不少主婦會重複到訪買潤手護膚膏，緣於她們患上常見的主婦手。她指，藥劑師會同時提供生活建議、教病人自我管理、用潤膚膏用得好，當減低手發炎、刺痛情況就毋須求醫。
使用者感放心可靠
港大社區藥房同時設有網上諮詢，使用者杜女士稱最初是從網上為中風母親查詢服食藥物和補健品注意事項，及後更親身到場讓藥劑師透過其醫健通了解用藥情況。她坦言，不同醫生對各項補健品也會有各種取捨，形容社區藥房解答很專業，「對於冇乜藥品常識的人，覺得放心和可靠。」港大社區藥房現時周一至五開放，每日會有兩名註冊藥劑師和學生兼職、實習駐守，運作近一個月已提供過心臟科、內分泌及糖尿科、精神科、皮膚科及眼科等配藥服務和用藥諮詢。