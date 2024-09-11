港大調查：本港自殺率仍處較高水平 15歲以下女性自殺率增7倍 專家質疑處理問題過於醫療化

珍惜生命，自殺一宗都嫌多！香港大學防止自殺研究中心昨聯同生命熱線公布本港最新自殺數據，指去年香港自殺率為13.6，雖與前年相若、未有顯著惡化，但仍處較高水平。中心同時提醒，15歲以下青少年自殺率顯著增長，該組別的女性自殺率更按年升7.4倍；而觀塘及九龍城則成青年自殺「重災區」，情況令人擔憂。中心表示，受政府委託就「三層應急機制」作檢討，認為營造以「幸福感」為核心的校園環境，較有機會改善學童的自殺問題。 報告根據死因裁判庭數據進行估算，指本港自殺率由2022年的14.2，下降至2023年的13.6；男性自殺率19.5仍比女性的8.6為高，相信與男性少主動求助相關。中心總監葉兆輝指出，在各個年齡層中，15歲或以下男女情況令人關注，該組別的整體自殺率由前年0.9升至去年2.9，原因以學校和家庭問題佔多數；當中女性青少年自殺率更由0.5升至4.2，按年升7.4倍；男性亦上升約六成。

專家籲打造「幸福感」校園環境 葉兆輝續指，去年涉15歲以下青年的自殺個案中，僅約兩成涉精神問題；「有精神病未必自殺，無精神病亦有機會自殺」，葉兆輝稱社會把自殺問題「醫療化」，不止家長認為自殺傾向屬精神問題引致，相關社會支援亦傾側於有精神問題人士，令社會難發現無精神問題又意圖輕生人士。 他又指，教育局推出三層應急機制，但機制優先照顧如有精神問題的高風險人士，故成效以及是否應對學童自殺最佳方法，需更多時間觀察。葉兆輝呼籲社會擺脫迷思，提供全面支援，營造以「幸福感」為核心的校園環境，讓學生能在愉悅的氛圍中學習，而不僅專注於學術成績。

經濟欠佳或增自殺風險 研究發現，觀塘及九龍城區成青年自殺「重災區」。民建聯立法議員顏汶羽指出，九龍城區與觀塘區非常相似，觀塘區內青少年比例較小，故當局對該區青年服務的資源分配亦會較少；與此同時，觀塘區家庭普遍貧窮，亦令年輕人對未來感悲觀。他未來會聯同教育界研究從教育入手，加強青年心理健康。 生命熱線高級經理余利安認同，經濟欠佳引致學童自殺風險增加，如「雙職家庭」或致家長減少對學童的關懷，「有個案係父母完全唔知道個仔鍾意乜、情況點」。他亦指出，學生上課雖已復常兩年，但「追趕疫情錯失進度」仍為師生帶來沉重壓力。他希望家長和校方可適度調整學業期望，了解學生面對的困境，並鼓勵他們以「成長觀念」方式面對失敗和挑戰。 青春期荷爾蒙變化影響情緒 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒補充，8至15歲是女性步入青春期、荷爾蒙水平最高的時間，荷爾蒙會影響情緒，加上疫後復課壓力，引致自殺數字上升。她提醒，如子女在人際、興趣及學業發生突然轉變，便要留意其情況。她又表示，如青年有明確表示想自殺，大人必須主動關心，不應對自殺話題感忌諱，「唔會原本唔想自殺， 傾完變咗想」。