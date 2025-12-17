港大論文引AI生成虛構文獻　葉兆輝卸任社科院副院長

香港大學一篇由社會科學院副院長葉兆輝作為通訊作者的論文，上月被指引用多篇不存在的文獻。事隔一個月，港大確認部分引文為人工智能(AI)生成的虛構文獻，已採取紀律處分及相應措施，包括葉兆輝已卸任學院副院長。

博士生按紀律程序處理

涉事刊登於期刊《當代中國人口與發展》(China Population and Development Studies)的論文，題為《40年來香港生育率變化》(Forty years of fertility transition in Hong Kong)，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘(Yiming Bai)、葉兆輝等人，探討有關香港生育率低迷的現象。