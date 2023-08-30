港大護理學院迎新營再爆「8宗罪」　校長張翔：倘查明屬實將採紀律行動 (更新)

香港大學護理系迎新營(Ocamp)日前爆出「組爸組媽」在活動期間吸食大麻及有組爸疑涉非禮新生等傳聞，對此港大及警方分別表示正調查及了解事件，暫未證實事件真偽。惟再有人在社交平台爆料，當中細數港大護理系迎新營的8宗罪，包括有「組爸醉了瞓在組女度」、「有人仲拎左d類似綠色的山草藥出嚟卷」及廁所地下發現好多用過的避孕套等。但因帖文只有文字描述，並無圖片佐證，被網民質疑發文者企圖「帶風向」。此外，港大今日(30日)舉行新生開學禮，校長張翔首度開腔回應指，校方非常重視事件，如果查明屬實，校方會採取紀律行為，強調絕不容忍有關行為。

正當班Freshmen 以為完嘅時候，突然有個game將成個人掉轉放入膠桶，不斷咁響外面拍打，真係唔敢想像如果自己俾人放咗入去會有咩感覺，同埋我同朋友覺得一班所謂嘅大學生、讀咁多書，點解可以好似班黑社會咁樣，講晒粗口、又丟人落垃圾桶度打

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有一個環節玩吹奶，即係有條管裝咗奶，兩邊鬥大力吹比對方飲，好多freshman 覺得好嘔心走去休息，但營長同組媽就迫freshman睇，成支莊嘅人又講晒粗口話班freshman 唔俾面佢哋

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在水game 𥚃 有一個環節玩吹奶，即係有條管裝咗奶，兩邊鬥大力吹比對方飲，好多freshman 覺得好嘔心走去休息，但營長同組媽就迫freshman睇，成支莊嘅人又講晒粗口話班freshman 唔俾面佢哋

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在場亦有人曾經出現抽搐，好彩最尾冇事、冇搞出人命

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入面組爸組媽圍埋一邊玩，已經見到好多人食煙，煙霧瀰漫，有d揸住支香煙出黎吸，有d拎住支電子煙出嚟吸，在場有一位組女本身有少少氣管敏感，搞到佢勁吾舒服

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有自稱「今屆港大nursing ocamp組媽的朋友」在Instagram 帳戶「軒軒萬事屋」發文揭迎新營問題，內容可總結為「8宗罪」，包括：

張翔：暫不宜透露調查細節

帖文最後指：「我朋友出camp幾日後亦都中左甲型流感，搞到勁唔開心、依件事對佢真係好大陰影」，反問「其實我同朋友都係辛辛苦苦考入大學都係想有入ocamp識吓friend一齊上堂、過下啲校園生活。點解搞到好似自己好似冇文化嘅人甘呢？」並強調「好多唔係Hong Kong U嘅人入咗嚟，同玩啲game真係好暴力，好多人好反感，但形象嗰邊又要逼freshmen玩」。

港大校長張翔出席新生開學禮典禮後首度回應傳媒時指，校方十分重視事件，大學是有秩序的地方，現時正在調查階段，不方便透露細節，但校方會非常嚴肅地處理，一旦調查發現屬實，會採取紀律行動，強調校方不會容忍有關行為。