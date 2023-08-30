港大護理學院迎新營再爆「8宗罪」　「組爸」瞓組女及廁所好多用過避孕套

正當班Freshmen 以為完嘅時候，突然有個game將成個人掉轉放入膠桶，不斷咁響外面拍打，真係唔敢想像如果自己俾人放咗入去會有咩感覺，同埋我同朋友覺得一班所謂嘅大學生、讀咁多書，點解可以好似班黑社會咁樣，講晒粗口、又丟人落垃圾桶度打