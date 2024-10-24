港大資訊日周六舉行　新增數據科學、跨學科創新科技課程

本地各間大學和大專院校陸續舉辦資訊日，香港大學的本科入學資訊日2024亦將於本周六（26日）舉辦，資訊日以「AI + Sustainability」為主題，新近成立的「計算與數據科學學院」（School of Computing and Data Science）將開設「計算與數據科學」和「統計決策科學」兩個新課程；新設的「創新學院」則會提供4年制「理學士 (創新與科技)」跨學科課程，培養可熟練地運用科學、工程、商業和設計方面的知識的創新人才。
文學院新設5年制文學工學雙學位課程
其他新增課程方面，港大文學院明年將開設兩個新課程，「文學士（全球創意產業）」將提供跨學科學習，同學將修讀包括電影與媒體傳播、遊戲與數位人文、視覺藝術、文化遺產與博物館學，以及音樂與表演藝術，為立志在電影、設計、時尚、旅遊和文化遺產等範疇發展的同學提供各種學習體驗及職場技能。
另一個新開的「文學士及工學學士（人工智能及數據科學）」課程為5年制雙學位課程，將嚴謹的工程學與電腦科學技術及具批判性的人文學科相互融合，課程將為同學提供學習先進人工智慧與資料科學的機會，並培養對人文科學尤關重要的批判性思考、道德倫理與解難能力。
工程學院推6新課程
而工程學院亦將新增6個新課程，特別推出「工學學士精英課程」及「工學學士與人工智能理學碩士聯合課程」，前者著重靈活多變的培訓，超越傳統工程教育，讓學生於機器人技術、人工智能、材料科技、納米技術和半導體等工程領域配備相關知識、技術及經驗。學生可自由選修一門工程專科，接受學業指導、參與工業師友計劃及海外交流。「工學學士與人工智能理學碩士聯合課程」則為社會培養具備人工智能知識及跨學科技能的工程師，應對未來的各種工程挑戰。
港大工程學院其餘新課程包括「工學學士（數據與系統工程）」、「工學學士（機械工程）」、「工學學士 (土木工程)」和「工學學士（計算機工程/電機工程/電子工程）」。
包括聯招與非聯招學生的公眾人士本周六可參與入學講座、模擬課堂及互動工作坊等活動，進一步了解課程資訊。