港大資訊日周六舉行　新增數據科學、跨學科創新科技課程

本地各間大學和大專院校陸續舉辦資訊日，香港大學的本科入學資訊日2024亦將於本周六（26日）舉辦，資訊日以「AI + Sustainability」為主題，新近成立的「計算與數據科學學院」（School of Computing and Data Science）將開設「計算與數據科學」和「統計決策科學」兩個新課程；新設的「創新學院」則會提供4年制「理學士 (創新與科技)」跨學科課程，培養可熟練地運用科學、工程、商業和設計方面的知識的創新人才。

文學院新設5年制文學工學雙學位課程

其他新增課程方面，港大文學院明年將開設兩個新課程，「文學士（全球創意產業）」將提供跨學科學習，同學將修讀包括電影與媒體傳播、遊戲與數位人文、視覺藝術、文化遺產與博物館學，以及音樂與表演藝術，為立志在電影、設計、時尚、旅遊和文化遺產等範疇發展的同學提供各種學習體驗及職場技能。