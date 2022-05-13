港大醫學院恐堅尼地城爆疫 紅磡桌球室現群組4人中招

本港新冠肺炎疫情恐現暗湧，昨增294宗確診，雖未見反彈，但西環及紅磡一桌球室分別疑出現社區傳播鏈及爆疫。港大醫學院昨緊急提示師生，指堅尼地城一帶有群組爆疫風險，強烈建議不要在該區用膳，消息隨即引起市民熱議；政府其後表示在堅尼地城一帶污水驗出較高病毒量，特別是西環邨西苑臺，全邨5座昨被圍封強制檢測，其餘大廈居民和保安等則獲發快速檢測包。至於位於紅磡的桌球室疑爆疫，至今累計4人確診，包括兩名上月底抵港的顧客，周一(9日)晚曾同場的約150人要強制檢測。
政府在西環邨檢測的污水，對新型冠狀病毒呈陽性且病毒量高，昨圍封全邨5幢大廈，要求居民接受強制檢測。當中，病毒量最高的西苑臺，本周已有4戶共5人確診，分布不同樓層和座向，同邨東苑臺、北苑臺和中苑臺亦錄得陽性污水樣本。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近日污水檢測陽性數值只有數千至十多萬，「西環(邨)可能都有幾百萬」，由於數值突較其他地區高，當局擔心邨內是否有傳播，但未見區內食肆有爆發。
當局又指西環邨一帶地區污水呈陽性和病毒量相對較高，將向加惠臺、百年大樓、觀龍樓和嘉輝花園等14個屋苑或大廈，派發快速檢測包。港大醫學院昨向系內師生及員工發「緊急和重要」訊息，指堅尼地城一帶有大型群組爆疫風險，強烈建議師生不要到該區用膳或進行要除口罩的活動。對於當局最終僅指西環邨其中一座風險較高，但港大醫學院的提醒則泛指整個堅尼地城，張竹君表示尊重個別大學做法，又指大學或因位處附近而感擔心，故作出有關提醒。她呼籲當區居民如有不適，應往求診或接受檢測。
四確診者非一同耍樂
另外，衛生防護中心追查兩宗已完成檢疫的輸入個案時，發現紅磡馬頭圍道新旺會桌球室周一(9日)晚有4名顧客先後確診，懷疑場所出現爆發，當晚同場的約150名顧客要接受強制檢測。染疫的包括一名上月29日從美國抵港的20歲男子，他抵港第12日檢測呈陽性、CT值23，在去桌球室當日開始喉嚨痛，當局估計他屬本地感染，另一宗輸入個案為上月30日菲律賓抵港人士。中心已派員到場視察和調查，張竹君相信群組屬本地爆發，會先為目前4宗個案進行全基因分析，並視乎之後有否其他個案再調查病源。她稱，初步了解4人互相知道大家出現，但並非一同耍樂，又指場內有人會除口罩「飲嘢」。
錄四十宗輸入個案 近月新高
元朗酒家「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組昨未有新增個案。張竹君相信，在疫情高峰時「一定有好多群組發現唔到」，故不會影響當局放寬社交距離措施。
昨錄得40宗輸入個案為近月新高，張竹君認為與抵港旅客增加有關，又強調個案分別來自多個不同航班。學校方面，昨有13間學校共14名師生確診，其中一間學校有兩名來自同一家庭的學生確診。醫管局公布多一名94歲染疫老婦離世，第五波疫情本港累計9,143宗死亡個案。