港大醫學院恐堅尼地城爆疫 紅磡桌球室現群組4人中招

本港新冠肺炎疫情恐現暗湧，昨增294宗確診，雖未見反彈，但西環及紅磡一桌球室分別疑出現社區傳播鏈及爆疫。港大醫學院昨緊急提示師生，指堅尼地城一帶有群組爆疫風險，強烈建議不要在該區用膳，消息隨即引起市民熱議；政府其後表示在堅尼地城一帶污水驗出較高病毒量，特別是西環邨西苑臺，全邨5座昨被圍封強制檢測，其餘大廈居民和保安等則獲發快速檢測包。至於位於紅磡的桌球室疑爆疫，至今累計4人確診，包括兩名上月底抵港的顧客，周一(9日)晚曾同場的約150人要強制檢測。

政府在西環邨檢測的污水，對新型冠狀病毒呈陽性且病毒量高，昨圍封全邨5幢大廈，要求居民接受強制檢測。當中，病毒量最高的西苑臺，本周已有4戶共5人確診，分布不同樓層和座向，同邨東苑臺、北苑臺和中苑臺亦錄得陽性污水樣本。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近日污水檢測陽性數值只有數千至十多萬，「西環(邨)可能都有幾百萬」，由於數值突較其他地區高，當局擔心邨內是否有傳播，但未見區內食肆有爆發。

當局又指西環邨一帶地區污水呈陽性和病毒量相對較高，將向加惠臺、百年大樓、觀龍樓和嘉輝花園等14個屋苑或大廈，派發快速檢測包。港大醫學院昨向系內師生及員工發「緊急和重要」訊息，指堅尼地城一帶有大型群組爆疫風險，強烈建議師生不要到該區用膳或進行要除口罩的活動。對於當局最終僅指西環邨其中一座風險較高，但港大醫學院的提醒則泛指整個堅尼地城，張竹君表示尊重個別大學做法，又指大學或因位處附近而感擔心，故作出有關提醒。她呼籲當區居民如有不適，應往求診或接受檢測。