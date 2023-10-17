港大醫學院揭「事後丸」配合消炎止痛藥服用　避孕效果逾九成

港大醫學院、家計會及瑞典卡羅林斯卡醫學院組成的研究團隊發現，若在服用俗稱「事後丸」的口服緊急避孕藥時，同時服用一種常用於治療關節炎的消炎止痛藥，可大大提升預防懷孕的成功率，有關內容已於最新一期《刺針》發表。

418 女性測試 僅1人懷孕

港大醫學院指，現時緊急避孕方式分為「事後丸」和放置銅質子宮環，其中左炔諾孕酮「事後丸」是廣受大多數國家採用的緊急避孕方法之一。由於在生殖系統中，前列腺素是排卵、受精和胚胎着床等過程的重要介質，因此港大研究團隊推測，添加一種阻止前列腺素合成的藥物可能會加強避孕效果。

港大研究團隊進行全球首個隨機、安慰劑對照試驗，在服用左炔諾孕酮的「事後丸」配合使用一種常用於治療關節炎的長效非類固醇消炎止痛藥吡羅昔康(Piroxicam)，以阻止體內前列腺素產生。結果發現，一組服用這種新的混合治療配方的418名女性中，僅一人懷孕；而另一組服用左炔諾孕酮的「事後丸」配合安慰劑的418名女性中，有7人懷孕，可見吡羅昔康與「事後丸」的混合避孕效果，成功率達94.7%，遠高於單獨使用「事後丸」的成功率63.4%，而且兩種方案的不良反應發生率並沒有顯著差異。

研究團隊盼 最終改變臨床指引

領導是次研究的港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系臨床副教授李幸奐醫生指，首個研究顯示同時服用吡羅昔康與「事後丸」更能預防懷孕，希望今次發現將引導進一步的研究，並最終改變有關臨床指引，為世界各地的婦女帶來更有效的緊急避孕方法。