港大醫學院教授投考輔警　第二日出更即成功擒犯

新一期《警聲》今日(2日)出版，港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國在今期《警聲》分享自己投考輔警的故事，憶述早於大學時已有意投身警務工作，惟最終未有成事。直至20多年後，他因工作關係接觸到輔警隊並投考，又稱第二日出更已成功拘捕疑犯，形容這段擔任輔警的經歷「實在難能可貴」。

第二日出更即憑從醫經驗擒犯

楊偉國憶述，去年他以舍監身分協助輔警隊在港大進行招募，在太太及輔警長官的鼓勵下，決定一起參與投考。他憶述在接受基本訓練時的經歷，原本其射擊成續已不錯，但仍感覺有進步空間，於是向教官及其他同學請教，希望提升準繩度，最終以全班第一的成績畢業，榮獲銀笛獎。

結業後楊偉國獲派駐中區警區軍裝巡邏小隊，並在第二日出更已成功拘捕疑犯。他憶述，當晚於威靈頓街及德己立街交界，接報有的士遭刑事毀壞及司機被毆打。他當時目睹一名年約30歲的男子向他迎面跑來。憑著自己多年的醫學經驗，他立刻推斷該男子與案件有關。經過截查盤問後，男子承認涉案，楊國偉立即將他拘捕。他形容，當日的心情久久未能平復，更興奮地與太太分享。

楊偉國表示，這段日子雖短但感受甚深，既讓他接觸到社會不同階層，又可以擴闊視野，並呼籲有志服務社會的市民加入輔警行列。